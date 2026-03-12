Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

CONCURSO DE DISFRACES

El Carnaval de Pozuelo reparte premios y color

El grupo ‘Bailando en el Malecón’ fue el ganador del concurso de disfraces de mayores. / SERVICIO ESPECIAL

La Crónica del Campo de Borja

Pozuelo de Aragón

Pozuelo de Aragón celebró el sábado 28 de febrero el Carnaval con una jornada en la que mayores y pequeños no dudaron en ponerse sus mejores galas para lucir disfraz con sus vecinos y amigos.

‘Mickey y Minnie’s’, terceros. / SERVICIO ESPECIAL

Por la tarde, los más pequeños fueron los protagonistas en el carnaval infantil, momento en el que disfrutaron de un grupo de animación y participaron en un concurso de disfraces. Los leones y su domadora se alzaron con el primero premio, mientras el grupo Palomitas lograron el segundo y Mickey y Mininie’s mouse el tercero. Los ganadores fueron galardonados con varios vales canjeables por libros y material escolar en la papelería Clarion de Borja.

‘Procesión de Santa Ana’ se alzó con el tercer premio del certamen de adultos. / SERVICIO ESPECIAL

Después vecinos y visitantes disfrutaron de una cena popular y del concurso de disfraces en la categoría de adultos. El grupo Bailando en el Malecón consiguió el primer premio (130 euros), Río el segundo (100 euros) y Procesión de Santa Ana el tercero premio (70 euros).

‘Los leones y su domadora’, ganador infantil. / SERVICIO ESPECIAL

El buen ambiente continuó con la música de la mano del DJ local José. Fue el broche perfecto para un día de mucha diversión, participación y convivencia durante la celebración del Carnaval en Pozuelo de Aragón.

'Río' se alzó con el segundo premio de adultos. / SERVICIO ESPECIAL

‘Palomitas’, segundo premio. / SERVICIO ESPECIAL

