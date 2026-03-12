CONCURSO DE DISFRACES
El Carnaval de Pozuelo reparte premios y color
La Crónica del Campo de Borja
Pozuelo de Aragón celebró el sábado 28 de febrero el Carnaval con una jornada en la que mayores y pequeños no dudaron en ponerse sus mejores galas para lucir disfraz con sus vecinos y amigos.
Por la tarde, los más pequeños fueron los protagonistas en el carnaval infantil, momento en el que disfrutaron de un grupo de animación y participaron en un concurso de disfraces. Los leones y su domadora se alzaron con el primero premio, mientras el grupo Palomitas lograron el segundo y Mickey y Mininie’s mouse el tercero. Los ganadores fueron galardonados con varios vales canjeables por libros y material escolar en la papelería Clarion de Borja.
Después vecinos y visitantes disfrutaron de una cena popular y del concurso de disfraces en la categoría de adultos. El grupo Bailando en el Malecón consiguió el primer premio (130 euros), Río el segundo (100 euros) y Procesión de Santa Ana el tercero premio (70 euros).
El buen ambiente continuó con la música de la mano del DJ local José. Fue el broche perfecto para un día de mucha diversión, participación y convivencia durante la celebración del Carnaval en Pozuelo de Aragón.
