El ciclo de teatro acoge diferentes géneros en Borja

Borja vuelve a disfrutar del teatro con una nueva edición de su ciclo. Este año, la concejalía de Cultura ha organizado cinco jornadas teatrales abarcando distintos géneros que van desde el drama, la comedia u obras pensadas para el público familiar. Comenzaron el 28 de febrero y continuarán el 14, 21, 27 y 28 de marzo en el Teatro Cervantes de Borja.

«El ciclo de teatro se consolida con una nueva edición en la que desde el Ayuntamiento de Borja hemos destinado 35.000 euros entendidos como una inversión más en la cultura para contribuir al tejido teatral y de la creación», destacó el alcalde, Eduardo Arilla. Por su parte, el concejal de Cultura, Jorge Jiménez, resaltó en el acto celebrado en la Diputación de Zaragoza que el ciclo ofrece obras teatrales de diferentes géneros como teatro policíaco, obras dramáticas, comedia e infantil.

Cinco obras

El ciclo comenzó con la obra de teatro El Nido de la productora aragonesa Oyambre Producciones, escrita por Juan Bolea, uno de los escritores de novela negra referentes de Aragón, quien durante la rueda de prensa puso en valor este ciclo de teatro que ofrece, dijo, «una visión panorámica de la situación actual del teatro en España». «El Ayuntamiento de Borja tiene un concepto encomiable de la gestión de la cultura entendiéndola como servicio público», señaló Bolea.

El sábado 14 de marzo ,y bajo la producción aragonesa de Artimaña Gestión Cultural, se podrá ver Una semana nada más, escrita por Michel Clement y protagonizada por Marina San José, hija de la cantante Ana Belén, Manu Baqueiro, conocido por su papel de Marcelino en la exitosa serie de televisión Amar en Tiempos revueltos y Amar es para Siempre y Javier Pereira, que se dio a conocer al público en la serie juvenil Al salir de clase.

El sábado 21 actuará la compañía aragonesa Che y Mochjé con la obra Don Juan en los Infiernos, una adaptación teatral de la película homónima de Gonzalo Suárez. El viernes 27 y de la mano de Producciones Kinser, tendrá lugar Luces bajo el Tejado, obra para público familiar y que es interpretada por uno de los mejores grupos de animación y teatro infantil-familiar del momento. Para finalizar, el sábado 28 el ciclo se cerrará con el humorista y monologuista Daniel Fez y su espectáculo La Vida Regulinchi.