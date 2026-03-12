La Comarca de Borja comparte su patrimonio cultural, histórico y natural

La Comarca de Campo de Borja pondrá en marcha durante los próximos meses una nueva propuesta cultural dirigida a todos los públicos con el objetivo de dar a conocer algunos de los recursos históricos, patrimoniales y naturales de sus municipios. Bajo el título Planes en familia, se organizarán diversas visitas guiadas que permitirán descubrir lugares emblemáticos del territorio de una manera amena y accesible.

Centro de Interpretación del Valle del Huecha. | SERVICIO ESPECIAL

Las actividades son gratuitas, aunque cuentan con aforo limitado, por lo que será necesario inscribirse previamente a través del formulario que se habilitará en las redes sociales de la Comarca de Campo de Borja.

Los más jóvenes hacen una visita cultural al Parque Arqueológico de Burrén, | SERVICIO ESPECIAL

El Valle del Huecha

La primera de las propuestas en esta interesante iniciativa será una visita cultural al Centro de Interpretación del Valle del Huecha y a la localidad de Albeta, que tendrá lugar los sábados 4 de abril y 23 de mayo, en horario de 11.00 a 12.00 horas.

La actividad invita a recorrer y descubrir los paisajes y rincones llenos de historia, belleza y vida que caracterizan al valle del Huecha. A través de la visita se acompañará simbólicamente el recorrido del río, desde su nacimiento en las laderas de la Sierra del Moncayo hasta su desembocadura en el río Ebro, en la localidad de Novillas.

Viaje a la Edad del Hierro

Otra de las propuestas será la visita cultural al Parque Arqueológico de Burrén, en Fréscano, programada para los sábados 11 de abril y 6 de junio, en horario de 10.30 a 13.00 horas.

Esta jornada cultural permitirá a las familias adentrarse en el mundo de la prehistoria en plena naturaleza. El parque es el único de España dedicado a la Edad del Hierro, lo que lo convierte en un espacio singular donde conocer cómo vivían las comunidades de hace más de dos mil años en un entorno privilegiado.

Historia viva

El programa también incluye una visita cultural a la Casa-Palacio de los Condes de Bureta, que se celebrará los sábados 18 de abril y 9 de mayo, desde las 12.00 a las 13.30 horas.

Los participantes podrán adentrarse en este emblemático edificio convertido en museo y conocer la historia de Doña María Consolación Domitila Azlor y Villavicencio, heroína de los Sitios de Zaragoza. La visita permitirá viajar a los siglos XVIII y XIX y descubrir uno de los episodios más significativos de la historia aragonesa.

Noticias relacionadas

Con esta iniciativa, la Comarca Campo de Borja apuesta una vez más por acercar su patrimonio cultural, histórico y natural a vecinos y visitantes mediante el desarrollo de actividades divulgativas pensadas para disfrutar en familia o con amigos.