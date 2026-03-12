El cómic protagoniza la fiesta de Carnaval

Los niños y niñas de Fuendejalón disfrutaron de un día lleno de color y diversión. El viernes 13 de febrero en el CRA Las Viñas se celebró el carnaval. Este año el tema elegido fueron los cómics y los niños del centro educativo se disfrazaron de distintos personajes, autores, las partes de un cómic… Tabuenca fue el municipio donde se celebró la fiesta de carnaval este año.

Después de la comida, los escolares disfrutaron con la animación que llegó de la mano de la Comarca Campo de Borja, Mundo Monín. Las tareas en las que colabora la comunidad educativa se enriquecen y muchos de los familiares y vecinos de la localidad también quisieron acompañarlos y disfrutar de esta jornada matinal carnavalesca, llena de color y alegría, donde se convive y aprende.