Creatividad y diversión se unen para San Sebastián

Los vecinos de Ambel no tuvieron ni un momento de descanso en la celebración de las fiestas de San Sebastián, patrón de la villa. Unos días de tradición que comenzaron el viernes 16 enero con una cena popular, cuyo postre fue una animada disco móvil en la que no faltó vecino que pisara la pista de baile.

Los más pequeños decoraron su bolsa para la merienda. / SERVICIO ESPECIAL

Al día siguiente le llegó el turno al espectáculo La Magia de Marcu’s, que animó no solo a los niños sino también a sus familiares. Por la tarde se celebró el concurso de guiñote, que estuvo muy reñido en participación con el de respostería. Este último estuvo organizado por la Asociación de Amas de Casa El Olivar, quienes también programaron un taller para los más pequeños sobre decoración de tote bags. Por la noche llegó la esperada hoguera en la plaza de San Miguel.

Ganadoras del concurso de repostería. / SERVICIO ESPECIAL

A pesar de las fechas, el tiempo respetó y la agradable climatología facilitó la participación de los vecinos. Raciones de panceta, choricera, chorizo y morcilla fueron repartidas por el ayuntamiento para gusto y deleite de las cuadrillas del pueblo. El buen ambiente y el calor de la hoguera reconfortaron tanto a mayores como pequeños. Para rematar la velada, Dj Gordy se encargó de la disco móvil y pinchó hasta bien entrada la madrugada.

Ya el domingo 18 se celebró la tradicional misa baturra en honor a San Sebastián, acompañada del grupo de jota El Regañón. Por la tarde, actuaron el Mago Carlos Madrid y la cantante Alicia Lahuerta y la asociación de amas de casa ofreció chocolate con bollos artesanos elaborados por la panadería del municipio. Las fiestas de San Sebastián fueron organizadas por la Comisión de Fiestas en colaboración con el ayuntamiento y la Asociación Amas de Casa El Olivar.