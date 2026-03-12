Denuncian el deterioro de la A-121 y reclaman soluciones

El Ayuntamiento de Fuendejalón ha vuelto a reclamar al Gobierno de Aragón una solución definitiva al grave deterioro que presenta la travesía de la carretera A-121 a su paso por el municipio. Una situación que los vecinos llevan años sufriendo y que, según el consistorio, continúa sin resolverse pese a las reiteradas peticiones realizadas a la administración autonómica.

La travesía fue inaugurada en el año 2019 dentro de las obras de mejora de la vía, pero apenas un año después, el ayuntamiento trasladó al Departamento de Carreteras del Gobierno de Aragón el deficiente estado de conservación del firme, que estaba provocando molestias y problemas en la localidad, dicen en el consistorio.

Desde entonces, el ayuntamiento ha mantenido reuniones con responsables de Carreteras y con el director general, además de remitir diversos escritos y quejas formales solicitando la reparación de la travesía y una solución estructural al problema. Sin embargo, según denuncian desde el consistorio, la situación sigue sin resolverse y el estado del firme continúa generando importantes molestias a los vecinos.

El paso constante de tráfico, especialmente vehículos pesados, provoca vibraciones que los residentes perciben diariamente. Estas vibraciones están ocasionando daños en fachadas, puertas y otros elementos de las viviendas situadas junto a la travesía, una circunstancia que ha generado una creciente preocupación entre los vecinos afectados.

Exigen una reparación integral

Desde el Ayuntamiento de Fuendejalón se insiste en que no se trata únicamente de una cuestión de mantenimiento de la carretera, sino también de calidad de vida y seguridad para los vecinos de la localidad, que llevan años soportando las consecuencias de una infraestructura que debería garantizar unas condiciones adecuadas de circulación.

El consistorio reclama al Gobierno de Aragón que actúe con urgencia, llevando a cabo una reparación integral del firme de la travesía y adoptando las medidas necesarias para evitar que el problema continúe agravándose.

«El ayuntamiento lleva años trasladando esta situación al Departamento de Carreteras y solicitando soluciones. Los vecinos no pueden seguir esperando mientras el estado de la travesía continúa deteriorándose», señalan desde el consistorio.