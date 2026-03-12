LA AVENIDA DEL 15 DE EBRO INUNDA LAS RIBERAS
El Ebro da un pequeño susto en Novillas con una crecida ordinaria
La Crónica del Campo de Borja
El 15 de febrero de 2026, el río Ebro volvió a protagonizar un nuevo episodio de crecida a su paso por Novillas, obligando a vecinos y agricultores a seguir con atención la evolución del caudal durante varios días. La avenida se originó tras varios días de lluvias intensas en la cuenca alta del Ebro y en algunos de sus principales afluentes navarros, lo que provocó un aumento progresivo del caudal que terminó alcanzando su punto máximo durante la madrugada del domingo.
En el aforo de Castejón se registró una punta cercana a los 1.700 metros cúbicos por segundo, mientras que en Novillas el río superó los 7,5 metros de altura. Como consecuencia de la crecida, la práctica totalidad de la margen izquierda del término municipal quedó inundada, mientras que en la margen derecha el agua afectó aproximadamente a unas 100 hectáreas de terrenos agrícolas, principalmente en zonas próximas al cauce.
Aunque el episodio no alcanzó niveles extraordinarios dentro de la historia reciente del río, sí volvió a poner de manifiesto la fuerza del Ebro y la vulnerabilidad de las zonas agrícolas de la ribera ante este tipo de avenidas, que forman parte del comportamiento natural del río. Una vez pasada la punta de la crecida, el nivel del agua comenzó a descender lentamente, dejando tras de sí los habituales trabajos de revisión de caminos, limpieza de arrastres y evaluación de daños en los campos afectados.
