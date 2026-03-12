La escuela de jota baila contra el cáncer

La Escuela de Jota de Borja participó el 15 de febrero en la Flashmob Jotera, una iniciativa solidaria organizada a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), que volvió a reunir a miles de amantes de la música y la danza aragonesa en una jornada cargada de emoción y compromiso. Una veintena de alumnos del centro borjano se sumaron a esta gran cita anual, en la que más de 2.000 joteros procedentes de distintos puntos de la geografía aragonesa e incluso del extranjero participaron de manera simultánea en un espectáculo único. La iniciativa se desarrolló al mismo tiempo en las tres capitales de provincia, Huesca, Zaragoza y Teruel, así como en distintas Casas de Aragón en América, consolidando así su carácter internacional y su capacidad de convocatoria.