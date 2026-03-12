FLASHMOB EN ZARAGOZA
La escuela de jota baila contra el cáncer
La Crónica del Campo de Borja
La Escuela de Jota de Borja participó el 15 de febrero en la Flashmob Jotera, una iniciativa solidaria organizada a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), que volvió a reunir a miles de amantes de la música y la danza aragonesa en una jornada cargada de emoción y compromiso. Una veintena de alumnos del centro borjano se sumaron a esta gran cita anual, en la que más de 2.000 joteros procedentes de distintos puntos de la geografía aragonesa e incluso del extranjero participaron de manera simultánea en un espectáculo único. La iniciativa se desarrolló al mismo tiempo en las tres capitales de provincia, Huesca, Zaragoza y Teruel, así como en distintas Casas de Aragón en América, consolidando así su carácter internacional y su capacidad de convocatoria.
