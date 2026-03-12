Un espacio vivo para el encuentro y la diversión

La biblioteca municipal de Mallén continúa consolidándose como un espacio vivo de cultura, aprendizaje y convivencia. Durante los meses de enero, febrero y marzo ha acogido numerosas actividades dirigidas a públicos de todas las edades, demostrando que la biblioteca es mucho más que un lugar para leer: es un punto de encuentro donde la imaginación, el conocimiento y la experiencia se dan la mano.

Almudena Pradilla presentó ‘La baqueta coqueta’. / SERVICIO ESPECIAL

El año comenzó con una propuesta muy especial bajo el lema Cien refranes, cien verdades, un proyecto que invita a reflexionar sobre la sabiduría popular que ha acompañado a generaciones. La creatividad también ha tenido su espacio en la biblioteca gracias a una original muestra de figuras construidas con piezas de Lego, cedidas por Ibai Lorza.

Mari Carmen Aznar ofreció un divertido espectáculo. / SERVICIO ESPECIAL

La biblioteca celebró el Día Mundial de la Lectura en Voz Alta, que se conmemora el primer miércoles de febrero y busca promover la lectura y la alfabetización como un derecho fundamental. En esta ocasión se contó con la participación del alumnado de 6º de Educación Primaria del CEIP Manlia y de los usuarios del Centro Ocupacional de Agón, quienes disfrutaron de una jornada en la que pudieron comprobar cómo la lectura en voz alta mejora la comprensión lectora, la expresión oral y la confianza.

Dentro del ciclo La mujer y la niña en la ciencia, la biblioteca tuvo el honor de recibir a Cristina Becas Azagra, natural de Mallén e ingeniera química y actual directora de proyectos en la empresa alemana Covestro.

Por su parte, la autora Almudena Pradilla presentó su álbum ilustrado La baqueta coqueta, con ilustraciones de Julia Rogova. Se trata de una historia que combina música y literatura, recordando cómo el ritmo y los sonidos nos acompañan desde la infancia. La jornada concluyó con talleres musicales que llenaron la biblioteca de movimiento y entusiasmo. Fue, además, un momento muy emotivo, ya que Almudena creció en Mallén como lectora habitual de la biblioteca y regresó como autora para compartir su trabajo.

La programación continuó con la visita de la escritora Mari Carmen Aznar Alcega, quien ofreció un espectáculo lleno de poesía, rimas y personajes fantásticos que despertaron la imaginación del público más joven. También la biblioteca acogió la presentación del cómic El portaaeronaves Dédalo, obra de Daniel Viñuales, y la actividad comarcal Biblioteca Viajera destinada a acercar la lectura a los más pequeños.

Además de estas actividades, la biblioteca acoge hasta el 30 de marzo la exposición fotográfica Mujer, puntal de la sociedad, organizada por la Real Sociedad Fotográfica de Zaragoza..

Habrá más citas. El 13 de marzo se presentará el espectáculo músico-narrativo Voz(es), con la participación de Pato Badian y Cristina Verbena; el viernes 20, el escritor Iñaki Fuertes presentará su libro Amor en tiempos de guerra, y el lunes 23 se celebrará una conferencia sobre la exposición Mujer, puntal de la sociedad, a cargo de Alicia Carnicer Carrillo de Albornoz y José Ignacio García Palacín, autores de las fotografías. Finalmente, el 26 de marzo se ofrecerá la conferencia La trata de personas: una realidad invisible, impartida por Marisa Cabeza.