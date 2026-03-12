Fréscano oferta su tienda multiservicios

El Ayuntamiento de Fréscano saca a concurso la gestión de la tienda multiservicios del municipio. El consistorio ofrece un pago mensual de casi 200 euros y gastos pagados para aquellos que quieran gestionar el servicio de tienda. «Es un modo de empujar y apoyar la iniciativa emprendedora de la zona y activar también el comercio de Kilómetro Cero», apunta el alcalde. Tendrán preferencia aquellos que ofrezcan el servicio a domicilio en el municipio a personas mayores.

«Muchos vecinos no tienen medio de transporte para bajar a comprar a Borja o Mallén por lo que la tienda les viene muy bien». Productos de primera necesidad como el pan, huevos, azúcar o leche son los más demandados en esta tienda que puso en marcha hace más de cinco años. Precisamente, el año pasado se firmó un convenio con la Cámara de Comercio de Zaragoza para incluir la tienda dentro de la red de Tiendas Multiservicios (MSR) que le da más visibilidad a este tipo de establecimientos. Los interesados en gestionar la tienda pueden ponerse en contacto con secretaría del Ayuntamiento de Fréscano.