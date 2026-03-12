Fuendejalón mejora instalaciones y servicios

El Ayuntamiento de Fuendejalón apuesta por mejorar las infraestructuras municipales, los edificios públicos y los espacios urbanos con el objetivo de seguir ofreciendo mejores servicios a los vecinos.

El consistorio ha instalado nuevas ventanas. / SERVICIO ESPECIAL

Una de estas actuaciones se ha llevado a cabo en biblioteca municipal, donde se han sustituido las ventanas. Esto permitirá mejorar la eficiencia energética y el confort del edificio. Asimismo, se han llevado a cabo reparaciones y mejoras en el centro de salud y el colegio público, donde además se ha instalado un nuevo columpio para el disfrute de los niños y niñas del centro.

Mejoras en la calle Posada. / SERVICIO ESPECIAL

En el ámbito sanitario, el consultorio médico de Fuendejalón ha estrenado una camilla articulada, mejorando así la calidad del equipamiento sanitario disponible para la atención de los vecinos del municipio.

Por otro lado, el ayuntamiento ha finalizado los trabajos de instalación del vallado perimetral del parque municipal, una actuación que ha permitido sustituir el antiguo seto vegetal deteriorado por un nuevo sistema de vallado más duradero y funcional. Esta actuación ha contado con una inversión de 26.779 euros.

Plan + Provincia

Dentro de las actuaciones financiadas a través del plan + Provincia de la Diputación de Zaragoza, el Ayuntamiento de Fuendejalón ha iniciado también las obras de mejora de pavimentos y la renovación de infraestructuras hidráulicas en la calle La Posada, que incluyen la reparación del alcantarillado y la adecuación de los pavimentos en varios tramos. El presupuesto base de licitación de esta intervención asciende a 162.890 euros.

Noticias relacionadas

Asimismo, con el objetivo de dar continuidad a las actuaciones de mejora en el tejido industrial del municipio, el Ayuntamiento de Fuendejalón ha sacado a licitación la obra de consolidación de los muros del polígono industrial. Esta intervención permitirá completar los trabajos de acondicionamiento de la zona industrial del municipio y cuenta con una inversión prevista de 62.920 euros.