García Tejero presenta ‘Una maleta a medio llenar’

La Biblioteca Marcos Zapata de Ainzón recibió el viernes 20 de febrero la visita de la escritora Ana Isabel García Tejero, vecina de la localidad de Vera de Moncayo, quien presentó su primer libro de relatos Una maleta a medio llenar. El acto resultó muy ameno y emotivo, ya que la autora deleitó a los asistentes con una representación teatralizada de uno de los relatos, que gustó mucho al público.

Ana Isabel García Tejero presentó su primer libro de relatos en la biblioteca de Ainzón. / SERVICIO ESPECIAL

«Agradecemos a Ana Isabel su presencia, que compartiera su obra con nosotros y nos hiciera disfrutar de una bonita tarde», señalaron desde la biblioteca Marcos Zapata de Ainzón.