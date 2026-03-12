BIBLIOTECA MARCOS ZAPATA DE AINZÓN
García Tejero presenta ‘Una maleta a medio llenar’
La Crónica del Campo de Borja
Ainzón
La Biblioteca Marcos Zapata de Ainzón recibió el viernes 20 de febrero la visita de la escritora Ana Isabel García Tejero, vecina de la localidad de Vera de Moncayo, quien presentó su primer libro de relatos Una maleta a medio llenar. El acto resultó muy ameno y emotivo, ya que la autora deleitó a los asistentes con una representación teatralizada de uno de los relatos, que gustó mucho al público.
«Agradecemos a Ana Isabel su presencia, que compartiera su obra con nosotros y nos hiciera disfrutar de una bonita tarde», señalaron desde la biblioteca Marcos Zapata de Ainzón.
- El restaurante de un parque de Zaragoza anuncia su cierre definitivo: 'Motivos ajenos a nuestra gestión
- La Universidad de Zaragoza disolvió en enero la cátedra de Forestalia por 'falta de actividad y financiación' de la empresa
- Aminata Gueye habla del Casademont Zaragoza desde Francia: 'Sus instalaciones son de primera categoría
- Zaragoza Alta Velocidad saca a la venta un solar para 234 viviendas libres por 22 millones de euros: tendrá una torre de 20 plantas
- El entrenador aragonés Diego Serrano se incorporará al Real Zaragoza
- La primera gran decisión de Lalo Arantegui y el hilo de vida del Real Zaragoza
- El fondo danés CIP ha pagado ya casi 2 millones por guardar en el aeropuerto de Teruel los aerogeneradores del Clúster Maestrazgo
- La Guardia Civil investiga si Forestalia compró la consultora de Alfredo Boné para tener 'un trato de favor' en el Inaga