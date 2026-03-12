VECINOS Y CONSISTORIO SE VOLCARON EN EL ACTO
El jotero Pedro Ruiz recibe un cálido y emotivo homenaje en Bureta
La Crónica del Campo de Borja
Bureta acogió el 21 de febrero un homenaje al jotero Pedro Ruiz con una gran afluencia de compañeros que se prestaron a este gran evento. Pedro Ruiz, junto con su primo José Ruiz, llevaron la jota y el nombre de Bureta por todos los pueblos de España en los que actuaron. En el homenaje participaron más de 80 joteros, bailadores y rondalla, entre otros.
Fue una actuación en la que actuaron joteros de la localidad, la comarca y la provincia, además de excompañeros de Zaragoza y la colaboración especial del grupo Estampa Baturra del que formó parte. Todo esto fue posible gracias a ellos y la familia, además de la gran colaboración de Juan Luis Lorés. Todo esto estaba previsto realizarlo desde antes de la pandemia pero por unas circunstancias y otras se ha ido demorando.
El homenajeado no sabía nada y para él fue todo una sorpresa, que comenzó con todo el grupo realizando una ronda para ir a buscarlo a casa y de allí partir hacia el pabellón, que debido a la gran afluencia de gente se quedó pequeño. El acto fue muy emotivo para él y para todos los asistentes. Pedro también formó parte del acto a lo largo del mismo cantando varias jotas.
Sus hijos subieron al escenario para leer un texto que habían preparado y que emocionó a todos los allí presentes. Al finalizar, el Ayuntamiento de Bureta le hizo entrega de una placa conmemorativa y el grupo de Estampa Baturra también le entregó otra. A su mujer, María Jesús, también le regalaron un gran ramo de flores.
