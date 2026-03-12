El jotero Pedro Ruiz recibe un cálido y emotivo homenaje en Bureta

Bureta acogió el 21 de febrero un homenaje al jotero Pedro Ruiz con una gran afluencia de compañeros que se prestaron a este gran evento. Pedro Ruiz, junto con su primo José Ruiz, llevaron la jota y el nombre de Bureta por todos los pueblos de España en los que actuaron. En el homenaje participaron más de 80 joteros, bailadores y rondalla, entre otros.

El homenaje tuvo lugar en el pabellón de Bureta, que se quedó pequeño. / SERVICIO ESPECIAL

Fue una actuación en la que actuaron joteros de la localidad, la comarca y la provincia, además de excompañeros de Zaragoza y la colaboración especial del grupo Estampa Baturra del que formó parte. Todo esto fue posible gracias a ellos y la familia, además de la gran colaboración de Juan Luis Lorés. Todo esto estaba previsto realizarlo desde antes de la pandemia pero por unas circunstancias y otras se ha ido demorando.

El homenajeado no sabía nada y para él fue todo una sorpresa, que comenzó con todo el grupo realizando una ronda para ir a buscarlo a casa y de allí partir hacia el pabellón, que debido a la gran afluencia de gente se quedó pequeño. El acto fue muy emotivo para él y para todos los asistentes. Pedro también formó parte del acto a lo largo del mismo cantando varias jotas.

Sus hijos subieron al escenario para leer un texto que habían preparado y que emocionó a todos los allí presentes. Al finalizar, el Ayuntamiento de Bureta le hizo entrega de una placa conmemorativa y el grupo de Estampa Baturra también le entregó otra. A su mujer, María Jesús, también le regalaron un gran ramo de flores.