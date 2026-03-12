Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra IránMarcos LunaTiempo ZaragozaVivienda ZaragozaGalletas AsinezHuelga médicos
instagramlinkedin

ESCUELA DE FÚTBOL BASE

Los juveniles, campeones de Preferente

El equipo juvenil tras vencer al Ejea por 4-3.

El equipo juvenil tras vencer al Ejea por 4-3. / ESCUELA DE FÚTBOL BASE DE BORJA

La Crónica del Campo de Borja

Borja

Los jugadores más mayores de la Escuela de Fútbol Base (EFB) de Borja se coronaron campeones de la categoría Juvenil Preferente tras imponerse en un emocionante encuentro ante el Ejea, con un marcador final de 4-3 en campo rival.

El equipo, dirigido por Raúl Aguilera, consolida así una temporada sobresaliente y se prepara para disputar la fase de ascenso a la Liga Nacional Juvenil, representando a la ciudad con orgullo y esfuerzo.

Noticias relacionadas

Se trata de tres generaciones que han crecido y se han formado en la EFB durante muchos años, aportando alegrías constantes al club. La combinación de formación, progresión y compañerismo ha dado lugar a un grupo de jóvenes no solo excelentes deportistas, sino también grandes amigos, que han demostrado que, compitiendo al máximo, no tienen rival que los supere.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El restaurante de un parque de Zaragoza anuncia su cierre definitivo: 'Motivos ajenos a nuestra gestión
  2. La Universidad de Zaragoza disolvió en enero la cátedra de Forestalia por 'falta de actividad y financiación' de la empresa
  3. Aminata Gueye habla del Casademont Zaragoza desde Francia: 'Sus instalaciones son de primera categoría
  4. Zaragoza Alta Velocidad saca a la venta un solar para 234 viviendas libres por 22 millones de euros: tendrá una torre de 20 plantas
  5. El entrenador aragonés Diego Serrano se incorporará al Real Zaragoza
  6. La primera gran decisión de Lalo Arantegui y el hilo de vida del Real Zaragoza
  7. El fondo danés CIP ha pagado ya casi 2 millones por guardar en el aeropuerto de Teruel los aerogeneradores del Clúster Maestrazgo
  8. La Guardia Civil investiga si Forestalia compró la consultora de Alfredo Boné para tener 'un trato de favor' en el Inaga

El único colegio de Zaragoza entre los 100 mejores de España según Forbes: innovación, IA y metodología propia

El único colegio de Zaragoza entre los 100 mejores de España según Forbes: innovación, IA y metodología propia

Así les ha ido a las jugadoras del Casademont Zaragoza Gueye y Vorackova con sus selecciones

Así les ha ido a las jugadoras del Casademont Zaragoza Gueye y Vorackova con sus selecciones

Canarias y Euskadi piden una Conferencia de Presidentes urgente por la guerra de Irán

Canarias y Euskadi piden una Conferencia de Presidentes urgente por la guerra de Irán

El Zaragoza quiere atar ya a Lucas Terrer y solventar la situación de Álex Gomes

El Zaragoza quiere atar ya a Lucas Terrer y solventar la situación de Álex Gomes

Vuela desde Zaragoza por menos 15 euros: Ryanair activa una promoción relámpago a tres destinos

Vuela desde Zaragoza por menos 15 euros: Ryanair activa una promoción relámpago a tres destinos

Alegría confirma que el PSOE votará ‘no’ a la investidura de Azcón por “defender proyectos contrarios”

Alegría confirma que el PSOE votará ‘no’ a la investidura de Azcón por “defender proyectos contrarios”
Tracking Pixel Contents