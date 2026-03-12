Los juveniles, campeones de Preferente

Los jugadores más mayores de la Escuela de Fútbol Base (EFB) de Borja se coronaron campeones de la categoría Juvenil Preferente tras imponerse en un emocionante encuentro ante el Ejea, con un marcador final de 4-3 en campo rival.

El equipo, dirigido por Raúl Aguilera, consolida así una temporada sobresaliente y se prepara para disputar la fase de ascenso a la Liga Nacional Juvenil, representando a la ciudad con orgullo y esfuerzo.

Se trata de tres generaciones que han crecido y se han formado en la EFB durante muchos años, aportando alegrías constantes al club. La combinación de formación, progresión y compañerismo ha dado lugar a un grupo de jóvenes no solo excelentes deportistas, sino también grandes amigos, que han demostrado que, compitiendo al máximo, no tienen rival que los supere.