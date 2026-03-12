ESCUELA DE FÚTBOL BASE
Los juveniles, campeones de Preferente
La Crónica del Campo de Borja
Los jugadores más mayores de la Escuela de Fútbol Base (EFB) de Borja se coronaron campeones de la categoría Juvenil Preferente tras imponerse en un emocionante encuentro ante el Ejea, con un marcador final de 4-3 en campo rival.
El equipo, dirigido por Raúl Aguilera, consolida así una temporada sobresaliente y se prepara para disputar la fase de ascenso a la Liga Nacional Juvenil, representando a la ciudad con orgullo y esfuerzo.
Se trata de tres generaciones que han crecido y se han formado en la EFB durante muchos años, aportando alegrías constantes al club. La combinación de formación, progresión y compañerismo ha dado lugar a un grupo de jóvenes no solo excelentes deportistas, sino también grandes amigos, que han demostrado que, compitiendo al máximo, no tienen rival que los supere.
- El restaurante de un parque de Zaragoza anuncia su cierre definitivo: 'Motivos ajenos a nuestra gestión
- La Universidad de Zaragoza disolvió en enero la cátedra de Forestalia por 'falta de actividad y financiación' de la empresa
- Aminata Gueye habla del Casademont Zaragoza desde Francia: 'Sus instalaciones son de primera categoría
- Zaragoza Alta Velocidad saca a la venta un solar para 234 viviendas libres por 22 millones de euros: tendrá una torre de 20 plantas
- El entrenador aragonés Diego Serrano se incorporará al Real Zaragoza
- La primera gran decisión de Lalo Arantegui y el hilo de vida del Real Zaragoza
- El fondo danés CIP ha pagado ya casi 2 millones por guardar en el aeropuerto de Teruel los aerogeneradores del Clúster Maestrazgo
- La Guardia Civil investiga si Forestalia compró la consultora de Alfredo Boné para tener 'un trato de favor' en el Inaga