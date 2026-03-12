Luz verde a 3,6 millones de euros para este año

El Ayuntamiento de Fuendejalón aprobó el pasado 23 de enero el presupuesto municipal para este año, que asciende a 3.608.403 euros. Unas cuentas que reflejan el compromiso del consistorio con el desarrollo del municipio, la mejora de los servicios públicos y el bienestar de los vecinos. La aprobación del presupuesto se produjo en sesión plenaria con los votos a favor del equipo de gobierno PSOE de CHA y el voto en contra del PP.

La ermita recibirá mejoras. / SERVICIO ESPECIAL

El presupuesto para este año se plantea como una herramienta clave para continuar impulsando proyectos estratégicos para Fuendejalón, con actuaciones dirigidas a reforzar el bienestar social, fomentar el desarrollo industrial y consolidar los servicios municipales.

Mejoras y líneas de actuación

Entre las principales líneas de actuación recogidas en las cuentas municipales destacan las inversiones destinadas a la renovación de viales y mejora de espacios públicos, actuaciones necesarias para seguir modernizando las infraestructuras urbanas del municipio. Asimismo, se contemplan partidas destinadas a la mejora de zonas industriales, con el objetivo de favorecer la actividad económica y el crecimiento empresarial local.

El presupuesto también incluye actuaciones dirigidas a la ampliación y mejora de la vivienda pública, una línea estratégica para facilitar el acceso a la vivienda y contribuir a la fijación de población en el municipio.

En el ámbito patrimonial y cultural, se prevé la inversión en edificios históricos y elementos del patrimonio local, entre los que destaca la rehabilitación del hastial de la ermita de la Virgen del Castillo, una actuación orientada a la conservación de uno de los espacios más emblemáticos del municipio.

Infraestructuras agrícolas

Las cuentas municipales para 2026 incorporan además partidas destinadas a mejoras en infraestructuras agrícolas, fundamentales para un municipio con una fuerte tradición vitivinícola y agrícola como Fuendejalón.

Por último, el presupuesto también apuesta por continuar avanzando en la modernización, seguridad y mejora de las infraestructuras municipales, consolidando un modelo de gestión que combina inversión, mantenimiento de servicios y planificación de futuro.