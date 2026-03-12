PLANES + PROVINCIA Y PLUS DE LA DPZ
Magallón recibe 925.000 euros para inversiones
La Crónica del Campo de Borja
El Ayuntamiento de Magallón afronta una ambiciosa etapa de mejoras en infraestructuras y servicios municipales gracias al Plan Unificiado de Subvenciones (PLUS) de los años 2025 y 2026 y el plan +Provincia de la Diputación de Zaragoza. Cultura, deporte, abastecimiento, espacios públicos y modernización de servicios centran unas actuaciones que superan ampliamente el medio millón de euros. Las partidas del PLUS asciende a 347.330 euros y del plan +Provincia superan los 578.200 euros.
Cine, campo de fútbol, cementerio y piscinas
Dentro del PLUS 2026, el consistorio renovará la climatización del cine municipal, ubicado en el edificio de la residencia de mayores. La instalación actual, en servicio desde los años 90, ha quedado obsoleta. Con una inversión de 48.263 euros, se instalarán dos unidades de alta eficiencia energética que permitirán utilizar la sala durante todo el año en condiciones óptimas de confort.
También se actuará en las piscinas municipales, situadas en la avenida de la Paz, donde el césped presenta un grave deterioro y el sistema de riego múltiples deficiencias. El proyecto contempla la renovación integral de la zona verde y la instalación de un nuevo sistema más eficiente, con un presupuesto de 26.017 euros.
En el cementerio municipal se construirán 32 nichos y 48 columbarios prefabricados, incluyendo cimentación de hormigón armado y sistemas de ventilación conforme a normativa. La actuación asciende a 42.300 euros.
En el ámbito deportivo, se renovará la iluminación del campo de fútbol Marbadón, en la avenida Reino de Aragón, mediante la instalación de dos nuevas torres de luz que mejorarán la visibilidad para entrenamientos y competiciones. La inversión será de 27.830 euros.
El plan se completa con la adquisición de maquinaria y utillaje municipal por importe de 35.000 euros, reforzando la capacidad operativa de los servicios municipales.
Renovación urbana
Con cargo al Plan Unificado de Subvenciones 2025, se ejecutará próximamente la renovación integral de redes y pavimentación en la calle San Miguel, con una inversión de 65.184 euros, y en dos tramos de la calle Los Giles, con un presupuesto de 50.484 euros. Ambas actuaciones permitirán modernizar el abastecimiento y saneamiento, mejorar pendientes y renovar pavimentos. Además, se llevarán a cabo obras de adecuación en la Residencia de Mayores por 52.252 euros.
Plan +Provincia: digitalización y grandes actuaciones
Dentro del plan +Provincia de la Diputación de Zaragoza, Magallón dará un salto tecnológico con la digitalización del ciclo urbano del agua. Se sustituirán 883 contadores tradicionales por dispositivos inteligentes con sistema de telegestión, lo que permitirá detectar fugas, controlar consumos en tiempo real y optimizar la red. El presupuesto asciende a 224.608 euros.
Asimismo, el Ayuntamiento de Magallón renovará y ampliará el parque de maquinaria municipal con una inversión de 122.300 euros, incorporando, entre otros equipos, un camión con cesta elevadora y maquinaria especializada para obras y mantenimiento.
La actuación de mayor envergadura del plan +Provincia se desarrollará en las calles Lázaro Carreter y La Dula, donde se renovarán redes y pavimentación en una superficie de 1.415,89 m2. El proyecto, presupuestado en 231.299 euros, modernizará las infraestructuras hidráulicas y mejorará el drenaje y la calidad urbana de la zona.
Con este conjunto de inversiones, el Ayuntamiento refuerza su apuesta por la mejora de los servicios públicos, la eficiencia energética y la modernización de las infraestructuras municipales, consolidando un modelo de gestión orientado a la sostenibilidad y la calidad de vida de sus vecinos.
