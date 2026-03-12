Mallén se prepara para recibir los mejores bailes y voces

Los voluntarios de la Escuela de Jota de Mallén están ultimando ya los preparativos de la duodécima edición del Certamen de Jota Aragonesa Villa de Mallén, de carácter bianual. Un certamen que suscita mucho interés en el mundo de la jota y que suele atraer a participantes de distintos puntos de Aragón y también de otras comunidades como Navarra, Cataluña, Madrid o Valencia.

Este certamen cuenta con la imprescindible colaboración del Ayuntamiento de Mallén y la Comarca Campo de Borja. También ha sido fundamental para poder realizar este certamen el patrocinio de personas y empresas locales y de los alrededores, en unos casos económicamente y en otros aportando una muestra de los productos que elaboran. De esta forma el certamen no solo pone en valor nuestras tradiciones sino también los servicios y productos de calidad que la gente y empresas de aquí pueden ofrecer y que se dan a conocer entre los participantes y sus acompañantes.

El certamen tendrá tres modalidades: Canto Individual, Baile y Canto Dúos. Mientas que la modalidad de Canto Dúos es de categoría única, Canto Individual (Masculino y Femenino) y Baile tendrán cinco categorías: Benjamín (hasta 9 años), Infantil (de 10 a 12 años), Juvenil (de 13 a 15 años), Adulto (a partir de 16 años) y Sénior (en canto, a partir de 60 años; y en baile, a partir de 40 años los dos bailadores).

Además de los tres premios que tendrá cada categoría, el certamen otorgará también los premios especiales de Mejor Indumentaria y Mejor Coordinación de Castañuelas y también una serie de trofeos comarcales: Mejor Voz Promesa Campo de Borja y Mejor Pareja Promesa Campo de Borja, para participantes de las categorías benjamín, infantil y juvenil; Mejor Voz Campo de Borja y Mejor Pareja Campo de Borja, para concursantes de las categorías adulto, sénior y dúos.

Para optar a los premios de la comarca los cantadores y al menos uno de los componentes de la pareja de baile deberán residir o haber nacido en una de las localidades del Campo de Borja, o también cualquiera de sus padres o abuelos. Así que animamos a todos los joteros de la comarca a participar en el certamen.