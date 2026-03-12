Mallén vuelve a contribuir a dar visibilidad a la igualdad

Mallén entiende como una responsabilidad social de las administraciones públicas: trabajar por conseguir la igualdad. Como viene siendo habitual, una de las fechas más significativas para dar visibilidad a este objetivo es el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, y lo conmemora con el tradicional carácter festivo y, al mismo tiempo reivindicativo, que esta jornada supone.

Mallén contó un año más con el apoyo incondicional de la Asociación Mujeres Manlia, que también se involucran en esta celebración. “Somos la mitad de la población, pero es labor de todos y todas construir una sociedad más justa, más igualitaria y democrática”, destacan desde el municipio.

Aunque la tarde salió soleada y con la previsión de lluvias, el viernes 6 se decidió trasladar la lectura de manifiesto del domingo 8 del Parque de la Mujer a la Casa de Cultura. A las 17.00 horas, la nueva junta de la Asociación de Mujeres acompañada por los concejales de Cultura, Ignacio Ordoñez, y de Servicios Sociales e igualdad, Mayte Rodriguez, leyó el manifiesto e invitó después a café a todos los asistentes al acto.

A continuación, los alumnos de tercero de la ESO del IES Valle del Huecha explicaron algunos de los trabajos que han realizado y que permanecen expuestos en la cafetería de la Casa de Cultura. Son trabajos desarrollados desde las áreas de Matemáticas y Lengua. Han investigado la vida y aportaciones de mujeres matemáticas y autoras relevantes, resaltando así la importancia de visibilizar referentes femeninos en la ciencia y la literatura.

También durante la tarde hubo teatro con la representación de la obra ‘Todas las hembras que habito’. Desde el humor y la ternura, Amparo Nogués contó historias de mujeres en diferentes épocas de la vida en la Casa de Cultura.

Próximas citas

Después de los actos centrales celebrados el domingo 8 de marzo, la programación ‘Marzo en Mallén es por la Igualdad’ continuará el viernes 13 con un teatro para escolares a cargo del alumnado del colegio Manlia y un espectáculo músico-narrativo con pato Badian y Cristina Verbena.

Por su parte, el lunes 23 tendrá lugar una conferencia sobre la exposición fotográfica ‘Mujer, puntal de la sociedad’, a cargo de Alicia Carnicer y José Ignacio García, autores de las imágenes. Además, el miércoles 25, el club de lectura se reunirá en torno a la obra ‘Cautivas’, de Miguel Pajares; y el jueves 26 se desarrollará la conferencia ‘La trata de personas: una realidad invisible’, de la mano de Marisa Cabeza.

La programación concluirá el domingo 29 con una exposición y monólogo ‘El arte de ser mujer y no morir en en intento’, por parte de Belén Castel. Además, hasta el 30 de marzo, la biblioteca acoge la muestra ‘Mujer, puntal de la sociedad fotográfica de Zaragoza’.