MUESTRA ARTESANA Y GASTRONÓMICA
La matacía como oficio y fiesta en los pueblos
La Crónica del Campo de Borja
El sábado31 de enero se celebró en Agón la tradicional elaboración de la matacía y la IV Feria de Artesanía con gran afluencia de público, desde las 10.00 a las 20.00 horas en la plaza de España. El epicentro del evento fue la tradicional elaboración y degustación de productos de la matacía del cerdo, donde colaboraron los vecinos del municipio.
Este año, como novedad, se ilustró el proceso con paneles, fotografías y utensilios antiguos en una bonita exposición. La cita contó además con 25 puestos de diversas artesanías y sorteo de regalos durante la jornada matinal. Ya por la tarde tuvo lugar la exposición de instrumentos históricos de los siglos X al XVIII y el concierto de música antigua a cargo del quinteto Maladanza.
