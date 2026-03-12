La matacía como oficio y fiesta en los pueblos

El sábado31 de enero se celebró en Agón la tradicional elaboración de la matacía y la IV Feria de Artesanía con gran afluencia de público, desde las 10.00 a las 20.00 horas en la plaza de España. El epicentro del evento fue la tradicional elaboración y degustación de productos de la matacía del cerdo, donde colaboraron los vecinos del municipio.

La cita contó con 25 puestos de artesanía. / SERVICIO ESPECIAL

Este año, como novedad, se ilustró el proceso con paneles, fotografías y utensilios antiguos en una bonita exposición. La cita contó además con 25 puestos de diversas artesanías y sorteo de regalos durante la jornada matinal. Ya por la tarde tuvo lugar la exposición de instrumentos históricos de los siglos X al XVIII y el concierto de música antigua a cargo del quinteto Maladanza.