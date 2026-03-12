El mes de febrero dinamiza la vida social de Novillas

Tras las primeras semanas del año, febrero volvió a traer movimiento a la agenda social de Novillas gracias a la implicación de las asociaciones del municipio y al apoyo del ayuntamiento. A lo largo de estas semanas, los vecinos disfrutaron de diferentes actividades, que sirvieron para fomentar la convivencia y mantener vivo el tejido social del pueblo.

Una de las primeras citas del mes llegó el domingo 8, cuando la Asociación de Mujeres Nuestra Señora de la Esperanza organizó en el edificio social el tradicional café de Santa Águeda. Este encuentro, que cada año se celebra en torno a esta festividad tan vinculada históricamente a las mujeres, permite mantener viva una tradición muy arraigada y fortalecer los lazos entre las participantes.

Las actividades de la asociación continuaron con nuevas propuestas pensadas para fomentar la participación. Entre ellas destacó la celebración de un taller creativo de elaboración de velas aromáticas, en el que las asistentes pudieron acercarse al proceso artesanal de fabricación de velas con cera de soja, aprendiendo además diferentes técnicas de decoración con elementos naturales y aceites esenciales.

Pero si hubo una cita especialmente esperada por los vecinos, esa fue sin duda la celebración del Carnaval, que tuvo lugar el sábado 7 en el Pabellón Cultural. A partir de las cinco de la tarde, los más pequeños fueron los grandes protagonistas con la animación infantil Carnaval, te quiero, organizada por La Comisión, con el grupo Tricolo Traco. La actividad llenó el pabellón de música, juegos y diversión, con decenas de niños que acudieron disfrazados de los personajes más variados.

Tras la animación infantil, la tarde continuó con una merienda para los niños y un animado tardeo para todos los públicos, amenizado con música gestionada por la Comisión de Fiestas. Disfraces de superhéroes, personajes de cuentos, animales y originales creaciones improvisadas llenaron el pabellón de color y buen humor, en una jornada que volvió a demostrar el gran ambiente festivo y participativo que caracteriza a este tipo de celebraciones en el municipio.

Todas estas actividades tuvieron su colofón con los actos organizados con motivo del Día Internacional de la Mujer, una fecha que la Asociación de Mujeres de Novillas continúa conmemorando cada año con distintas propuestas. Entre ellas, destacó la comida del 8M.

De esta manera, febrero volvió a demostrar el dinamismo del tejido asociativo de Novillas. Gracias al trabajo de asociaciones, colectivos y vecinos, el municipio mantiene a lo largo del año una programación social activa que contribuye a reforzar la convivencia y el sentimiento de comunidad que caracteriza a la localidad.