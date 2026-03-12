Novillas denuncia la falta de un secretario

El Ayuntamiento de Novillas atraviesa nuevamente una situación complicada debido a la falta de secretario municipal, una figura imprescindible para el funcionamiento administrativo de cualquier consistorio. Tras la jubilación del anterior secretario hace cinco años, el puesto ha pasado por diferentes etapas de interinidad y procesos administrativos que han dificultado la continuidad en la gestión municipal. Aunque durante algunos periodos se ha podido trabajar con cierta normalidad gracias a nombramientos provisionales, también se han producido semanas sin secretario, lo que complica notablemente la tramitación de expedientes y el funcionamiento diario del consistorio.

La situación se ha repetido recientemente después de que el funcionario que había obtenido la plaza renunciara finalmente a ocuparla, lo que ha obligado a iniciar de nuevo el procedimiento administrativo para cubrir el puesto. Este hecho ha provocado que el consistorio vuelva a quedar temporalmente sin secretario.

Desde el Ayuntamiento de Novillas se ha querido trasladar esta situación a los vecinos. Mientras se tramita una nueva solución, el consistorio continúa trabajando con los medios disponibles para sacar adelante los compromisos básicos del día a día, pero exige del mismo modo soluciones urgentes a las administraciones competentes para dar solución al asunto.