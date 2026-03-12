Nuevas actuaciones sobre el patrimonio

Borja continúa apostando por la conservación de su patrimonio cultural gracias al Plan de Restauración de Bienes Muebles de la Diputación Provincial de Zaragoza. Actualmente, se están llevando a cabo trabajos de restauración en tres piezas clave: el Cristo Yacente, conocido como ‘Cristo del Sepulcro’, la talla de San Roque y la talla de San Juanito.

El Cristo Yacente, que ha sido la primera pieza en intervenir, se encuentra en la fase de estucado. La restauración de estas obras supone una inversión total de 21.409,74 euros, financiada al 60 % por la Diputación Provincial de Zaragoza y al 40 % por el Ayuntamiento de Borja. En concreto, los costes ascienden a 12.499 euros para el Cristo Yacente, 5.134 euros para la talla de San Roque y 3.776 euros para la talla de San Juanito.

Estas actuaciones refuerzan la identidad cultural de Borja y muestran el compromiso del municipio por mantener viva su historia y su patrimonio artístico.