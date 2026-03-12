El Parque Arqueológico de Burrén recibe a más de 2.000 visitantes

El Parque Arqueológico de Burrén sigue siendo uno de los grandes atractivos de la Comarca de Campo de Borja. El pasado año, más de 2.000 personas entre alumnos de colegios y grupos privados pasaron por el museo ubicado en el centro de Fréscano y el propio Parque. A nivel educativo, alumnos de más de 35 colegios de Aragón y Navarra visitaron Fréscano superando cifras de años anteriores, así como grupos de adultos particulares que demandan visitar las instalaciones.

Aprendizaje y diversión. / SERVICIO ESPECIAL

La arqueóloga encargada de las visitas, Carmen Marín, y el alcalde, Jorge Cuartero, destacan las reacciones de los visitantes, sobre todo, en su primera visita. Asimismo, subrayan la actuación de reforma integral que se va a llevar a cabo en el parque gracias a la subvención del Plan +Provincia de la Diputación de Zaragoza.

Durante el pasado año, un total de 36 colegios, dos más que el año anterior, visitaron el Parque de Burrén y el Museo Arqueológico como actividad educativa que los llevó a la Edad de Hierro. A estos alumnos hay que sumar la visita de varias asociaciones y particulares de procedencia cercana como de la comarca, provincia Zaragoza y comunidades limítrofes como Navarra y País Vasco. «Muchos se sorprenden de lo que ofrece el parque. En nuestro caso, el boca a boca hace que nos vengan grupos de sitios cada vez más lejos», apunta el alcalde.

La realidad es que el parque permite a los visitantes una inmersión en la Edad de Hierro: estar dentro de una casa de la época, buscar restos arqueológicos, hacer pinturas rupestres, cazar, identificar plantas de la prehistoria, etc. «Fréscano cuenta con varios yacimientos de esta época que fue la razón de crear este Parque. Es un viaje temporal y sensorial que sorprende», recalca Marín.

Este pasado año, el parque contó con la visita del propio presidente del gobierno de Aragón, Jorge Azcón, y el director general de Despoblación, Alberto Casañal, en dos ocasiones. Ambos mostraron el apoyo del Gobierno de Aragón para la proyección del parque. Entre las distintas actividades y visitas, la arqueóloga Carmen Marín resalta la jornada de puertas abiertas para familias que se suele celebrar a finales de junio que llenan las instalaciones. Por otro lado, Marín destaca también la marcha nocturna y visionado de estrellas que se realiza en agosto: «Es una actividad a la que asisten muchas personas y abre el cielo estrellado de Fréscano». Este año, habrá que sumar una actividad que se está preparando para ver el eclipse solar total previsto para el miércoles, 12 de agosto. «Haremos un visionado contando con total protección y telescopios. Contaremos con la presencia de un astrónomo que nos dará una visión científica pero muy lúdica de este momento», dice Marín. Esta actividad se suma a otras que prepara la arqueóloga con una previsión de mayor afluencia de público para 2026.

La visita debe ser concertada a través de la arqueóloga, Carmen Marín, en el móvil 662 197 469 o a través del email: parquearqueologicoburren@gmail.com.