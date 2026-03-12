La Peñazuela Trail inicia la cuenta atrás

Organizadores, voluntarios y corredores de la V Peñazuela Trail de Ainzón realizaron una quedada el domingo 15 de febrero para dar a conocer los dos recorridos que deberán completarse el domingo 22 de marzo: 12K y 26K. Está previsto que en los próximos días se lleguen a la cifra de los 400 inscritos, por lo que se llegará al límite de participantes. Corredores, acompañantes, organizadores y voluntarios pondrán el broche final ese día con una comida popular en el pabellón polideportivo de Ainzón.

Por su parte, la chiquitrail se celebrará durante la tarde del sábado 21 en los alrededores del pabellón. La cita alcanza su tercera edición y cada año cuenta con más éxito de participación. Este año participarán 150 jóvenes.

«Gracias a grandes y pequeñas empresas, así como a todo el municipio que se implica en este evento deportivo, Ainzón consigue consolidar la Peñazuela Trail como una prueba de referencia», indican desde el ayuntamiento de la localidad.