La Ruta de la Garnacha y Fundación la Caixa refuerzan la inclusión social en el territorio

La Asociación para la Promoción Turística de La Ruta de la Garnacha ha recibido, por tercer año consecutivo, el respaldo de la Fundación la Caixa, a través de CaixaBank, que se materializa en una aportación de 2.000 euros destinada a reforzar sus acciones de inclusión social en el territorio.

Desde su constitución en 2010, la asociación ha incorporado en sus sucesivos planes estratégicos el compromiso con un desarrollo sostenible que beneficie no solo al sector turístico, sino también al conjunto de la comunidad. En este marco, la inclusión laboral de personas con discapacidad se ha consolidado como una de sus líneas prioritarias de actuación.

A través de la amplia red de oficinas de CaixaBank, la mayor de España, los profesionales pueden detectar las necesidades más urgentes y cercanas de cada territorio, y canalizar las ayudas de la Fundación la Caixa dirigidas a dar respuesta a estas necesidades.

Colaboración con Inladis

La Ruta del Vino la Garnacha trabaja estrechamente con Inladis, entidad de la Comarca Campo de Borja, cuyo objetivo es la integración laboral de personas con discapacidad mediante empleo protegido y la preparación para su incorporación al mercado laboral ordinario.

Esta colaboración se centra principalmente en tareas de mantenimiento del paisaje de La Ruta de la Garnacha, declarado de Interés Turístico de Aragón en 2015. Estos trabajos incluyen la conservación y limpieza de senderos turísticos, cunetas de carreteras (cuando así se les autoriza) y otros espacios que forman parte del entorno del destino enoturístico.

La profesionalidad y el compromiso de las personas que integran Inladis quedan patentes en actuaciones que, en muchas ocasiones, se desarrollan en condiciones climatológicas adversas o en contextos que requieren especial esfuerzo y dedicación.

La contratación de sus servicios por parte de la asociación no solo contribuye a la conservación del territorio, sino que también garantiza empleo remunerado y servicios de ajuste personal y social a personas que requieren apoyos específicos, generando oportunidades reales de futuro en el ámbito rural.