EL CONVENIO QUE ASCIENDE A 2.000 EUROS SE RENUEVA POR TERCER AÑO
La Ruta de la Garnacha y Fundación la Caixa refuerzan la inclusión social en el territorio
La Crónica del Campo de Borja
La Asociación para la Promoción Turística de La Ruta de la Garnacha ha recibido, por tercer año consecutivo, el respaldo de la Fundación la Caixa, a través de CaixaBank, que se materializa en una aportación de 2.000 euros destinada a reforzar sus acciones de inclusión social en el territorio.
Desde su constitución en 2010, la asociación ha incorporado en sus sucesivos planes estratégicos el compromiso con un desarrollo sostenible que beneficie no solo al sector turístico, sino también al conjunto de la comunidad. En este marco, la inclusión laboral de personas con discapacidad se ha consolidado como una de sus líneas prioritarias de actuación.
A través de la amplia red de oficinas de CaixaBank, la mayor de España, los profesionales pueden detectar las necesidades más urgentes y cercanas de cada territorio, y canalizar las ayudas de la Fundación la Caixa dirigidas a dar respuesta a estas necesidades.
Colaboración con Inladis
La Ruta del Vino la Garnacha trabaja estrechamente con Inladis, entidad de la Comarca Campo de Borja, cuyo objetivo es la integración laboral de personas con discapacidad mediante empleo protegido y la preparación para su incorporación al mercado laboral ordinario.
Esta colaboración se centra principalmente en tareas de mantenimiento del paisaje de La Ruta de la Garnacha, declarado de Interés Turístico de Aragón en 2015. Estos trabajos incluyen la conservación y limpieza de senderos turísticos, cunetas de carreteras (cuando así se les autoriza) y otros espacios que forman parte del entorno del destino enoturístico.
La profesionalidad y el compromiso de las personas que integran Inladis quedan patentes en actuaciones que, en muchas ocasiones, se desarrollan en condiciones climatológicas adversas o en contextos que requieren especial esfuerzo y dedicación.
La contratación de sus servicios por parte de la asociación no solo contribuye a la conservación del territorio, sino que también garantiza empleo remunerado y servicios de ajuste personal y social a personas que requieren apoyos específicos, generando oportunidades reales de futuro en el ámbito rural.
Banca responsable
CaixaBank es una entidad con una vocación profundamente social y un referente en banca socialmente responsable. Su actitud de servicio hacia sus clientes y toda la sociedad se ve reflejada en el impulso de programas de acción social y en el fomento del voluntariado, como vía para dar respuesta a los retos que demanda la sociedad. Desde Acción Social CaixaBank se promueven iniciativas, actividades y campañas solidarias, algunas en colaboración con la Fundación la Caixa. Gracias a su presencia en todo el territorio, su red de oficinas, la mayor de España, puede detectar las necesidades locales y ayudar desde la cercanía, así como apoyar a la fundación en la canalización de las ayudas económicas a las entidades sociales. Además, la entidad ofrece servicios y soluciones financieras para todo tipo de personas.
- El restaurante de un parque de Zaragoza anuncia su cierre definitivo: 'Motivos ajenos a nuestra gestión
- La Universidad de Zaragoza disolvió en enero la cátedra de Forestalia por 'falta de actividad y financiación' de la empresa
- Aminata Gueye habla del Casademont Zaragoza desde Francia: 'Sus instalaciones son de primera categoría
- Zaragoza Alta Velocidad saca a la venta un solar para 234 viviendas libres por 22 millones de euros: tendrá una torre de 20 plantas
- El entrenador aragonés Diego Serrano se incorporará al Real Zaragoza
- La primera gran decisión de Lalo Arantegui y el hilo de vida del Real Zaragoza
- El fondo danés CIP ha pagado ya casi 2 millones por guardar en el aeropuerto de Teruel los aerogeneradores del Clúster Maestrazgo
- La Guardia Civil investiga si Forestalia compró la consultora de Alfredo Boné para tener 'un trato de favor' en el Inaga