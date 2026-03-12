Un San Blas con música, humor y fiesta de la cerveza

Las fiestas de invierno en Mallén son las de San Blas, que este año trascurrieron desde el viernes 30 de enero al martes 3 de febrero. Comenzó la celebración con una fiesta de la cerveza en el Pabellón Centro de Ocio, decorado para la ocasión y amenizada con el grupo Ein Prosit Polka, que continuó con disco móvil y DJ. Un año más hay que destacar el gran ambiente..

El sábado 31, el pabellón acogió la actuación del grupo La Rocktekera y de DJ hasta altas horas de la madrugada. Al día siguiente, los actos continuaron en la Casa de Cultura con Sara Escudero, que agotó todas las localidades con su espectáculo Tiempo al tiempo, y que no defraudó, ofreciendo un show fresco, divertido e ingenioso.

Ya el lunes 2, la fiesta se trasladó a la plaza España, donde un año más la Cofradía de San Blas con el apoyo del ayuntamiento y el patrocinio de Embutidos Bernal volvió a organizar una nueva edición del Pincho solidario. Los actos festivos finalizaron el martes 3 con la tradicional aurora. Horas más tarde se celebró la procesión y misa solemne en honor a San Blas.