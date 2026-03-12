Un San Sebastián frío en Tabuenca pero con mucha actividad

Como todos los años el frío aguardaba a los tabuenquinos para empezar las fiestas. El viernes 16 de enero comenzaban por la noche las tan esperadas fiestas de invierno del municipio en honor a su patrón San Sebastián que duraron hasta el miércoles 21.

Fiestas en la que no faltaron actividades para niños como hinchables, toro mecánico y hasta máquinas arcade con las que estuvieron casi más entretenidos los padres que los niños, además, este año la novedad fue el vermut infantil y disfraces.

Y cómo no, la música no faltó, con el Grupo Seven que hizo llenazo el sábado por tarde haciendo un recorrido musical con música española de los 80 y 90.

El dúo Reychel Gold el domingo, que durante dos horas hizo que todo el mundo no parase de cantar, bailar y reír e incluso subir al escenario. El 19, día de la víspera se celebraron los tradicionales juegos de naipes y de allí a la hoguera en honor a San Sebastián, que a pesar del aire del frío no faltaron tabuenquinos para cantar los chimilindrones alrededor y comer unos bocadillos gentileza de Carpintería Espeleta y Construcciones Rocker.

El día 20 de enero, día de la fiesta, la misa fue celebrada por el vicario de la Diócesis y cantada por el corro Parroquial de Tabuenca. Para la procesión, no podían faltar los gaiteros, una figura muy especial e importante para Tabuenca en estas fechas. Éste año con los Gaiteros de Ablitas que acompañaron toda la procesión y posterior vermut y tarde con los que todos los tabuenquinos se quedaron encantados, rememorando los viejos tiempos del tirurí cantando y bailando el Ribo, ribo, ribodé. Para culminar, el día de la fiesta la Orquesta Jamaica Show con su espectáculo de tarde y noche puso el punto final al día grande.

El miércoles día 21, se terminaron las fiestas con el tradicional «yo pongo» el día de San Sebastiancico.