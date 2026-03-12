ASOCIACIÓN DE MUJERES
Santa Águeda, una celebración especial
La Crónica del Campo de Borja
Mallén
La Asociación de Mujeres Manlia de Mallén celebró el sábado 7 de febrero el día de Santa Águeda. La participación y entusiasmo fueron fundamentales para que fuera un éxito. Desde la junta desean expresar su agradecimiento por hacer que ese día fuese una celebración especial.
Después de dos años, la entidad ha cambiado de junta. «Agradecemos a la junta saliente su compromiso, pasión y dedicación. Su trabajo ha sido fundamental para que todo saliera adelante y agradecemos a las socias su apoyo y participación. Queremos dar la bienvenida a la nueva junta que va a seguir trabajando para la asociación», destacan desde el consistorio.
