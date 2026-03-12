La tradición se vive con fe y solidaridad

La Cofradía de San Blas de Mallén celebró entre los días 2 y 4 de febrero los actos religiosos y solidarios para festejar a su patrón. La cita del primer día comenzó con el traslado en procesión de la imagen de San Blasico desde casa de la Hermana Priora, donde ha pasado todo el año, hasta la iglesia parroquial para la misa de vísperas y el ensayo de la aurora.

Después se realizó el X Pincho Solidario, acto que gracias a la masiva participación de los vecinos y al patrocinio de Embutidos Bernal y el Ayuntamiento de Mallén permitió recaudar casi 800 € que como todos los años se destina a Cáritas parroquial.

Ya el martes 3, a las cinco de la madrugada, tuvo lugar el canto de la Aurora de San Blas, cita central de los actos religiosos en el que se recorren las calles del municipio cantando la vida, milagros y martirio de San Blas con paradas, entre otras, en las casas de los Hermanos Mayor, Prior y Entrante. La jornada continuó con la procesión, la misa en honor a San Blas y el reparto de las palomas: dulces bendecidos que se consumen como remedio para los males de garganta haciendo honor a la veneración a San Blas como protector contra las enfermedades que le afectan.

Traslado de San Blasico

Los actos finalizaron con el traslado de la imagen de San Blasico a la casa de la Hermana Entrante, Ana Carmen Ibáñez, y la misa por los difuntos de la cofradía el 4 de febrero. A continuación tomaron posesión de los cargos de 2026 el Hermano Prior, Pedro Ibáñez, y Ana María Navarro, nueva Hermana Entrante.

Los hermanos cofrades pudieron disfrutar del almuerzo después de la aurora y aperitivo que la Hermana Priora Ana Carmen Ibáñez y su familia prepararon para los miembros de la cofradía.