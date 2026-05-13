Casi 600 personas participan en la XX Marcha Escornabueyes

Un total de 577 personas participaron el 18 de abril en la XX Marcha Senderista Escornabueyes de Ambel. El evento, que se ha convertido ya en una cita ineludible para muchos, contó con un recorrido de 24 km. y con otro de 12 km. y más de 40 personas voluntarias contribuyeron a su buen desarrollo .

La marcha tuvo dos recorridos de 24 y 12 kilómetros. / SERVICIO ESPECIAL

Antes de comenzar, se repartió chocolate y aquellos que se habían apuntado al realizar la inscripción pudieron disfrutar de una comida popular al finalizar la marcha. Después de la paella se realizó un sorteo de productos de la zona donados por productores y comercios del pueblo y alrededores. La jornada se alargó con tardeo y perritos calientes en la calle San Juan.

Más de 40 voluntarios contribuyeron al desarrollo del evento. / SERVICIO ESPECIAL

Como novedad, este año se organizó en la plaza San Miguel una exposición fotográfica que resumía la historia de esta andada desde sus inicios con fotografías que aportaron los vecinos y se puso un libro de firmas para que la gente pudiese plasmar sus impresiones. También hubo mercado artesanal con diversos puestos. Una pancarta que hizo alusión al 20º aniversario lució en los balconcillos de la iglesia.

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La Marcha Senderista Escornabueyes nació promovida y organizada de forma voluntaria por un grupo de jóvenes ambeleros que encontraron en la naturaleza y el senderismo una forma de divertirse, compartir y disfrutar de su tiempo libre y formaron el Club de Senderismo Horcajuelo. Encontraron apoyo desde sus inicios económica y logísticamente en la Comarca del Campo de Borja y el Ayuntamiento de Ambel, así como en la Asociación de Amas de Casa el Olivar de Ambel. «Agradezco a las asociaciones y personas particulares que de forma voluntaria y desintesesada hacen posible que año tras año se consiga realizar este evento tan importante para nuestro municipio», destaca la alcaldesa, Paula Trívez.