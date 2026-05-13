La biblioteca se consolida como motor cultural y social

La biblioteca de Mallén cerró en los últimos meses un ciclo de actividades, reafirmando su papel no solo como espacio de lectura, sino como un verdadero punto de encuentro para la convivencia y la dinamización cultural.

Actuación del dúo Karla & Marcelo. / SERVICIO ESPECIAL

Entre los actos literarios, el centro contó con la presentación de la novela Amor en tiempos de guerra, de Iñaki Fuertes Grasa, quien compartió con el público una obra marcada por la identidad, los sentimientos y la resistencia en una España atravesada por el conflicto, en un encuentro cercano y emotivo. La programación literaria tuvo continuidad el 8 de mayo con la visita del escritor Gorka Bandolero, que presentó 87 lingotes y La luciérnaga azul, acercando al público al género del thriller.

La poesía también ocupó un lugar relevante con una jornada celebrada en la residencia, en la que se compartieron versos de autores como Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez, junto a la aportación de voces más cercanas como Mari Carmen Aznar. El acto contó además con la participación de residentes como Marina Lozano y Juan José Pardo, quienes reivindicaron la poesía como un refugio cotidiano y forma de expresión emocional.

Exposición y conferencias

La biblioteca se ha consolidado asimismo como altavoz de realidades sociales a través de propuestas como la exposición fotográfica Mujer, puntal de la sociedad, de Alicia Carnicer Carrillo de Albornoz y José Ignacio García Palacín, que ofreció una mirada a la vida de mujeres en países en desarrollo tras más de dos décadas de trabajo y viajes.

La muestra se completó con varias conferencias dirigidas tanto a alumnado como a público general. En esta misma línea, la charla La trata de personas, una realidad invisible, impartida por Marisa Cabeza, puso el foco en los riesgos existentes, especialmente entre la población joven en entornos digitales, subrayando la importancia de la prevención y educación.

Dentro de esta dimensión social y reflexiva también tuvo lugar la proyección de la película La mitad de Ana, acompañada de un cinefórum dirigido por la trabajadora social Natalia Lardiés, quien guió un coloquio centrado en las identidades en construcción, los vínculos familiares y la importancia de escuchar sin prejuicios.

La programación cultural incluyó además propuestas escénicas como Voz(es), una pieza músico-narrativa en la que las canciones de Pato Badian y los cuentos narrados por Cristina Verbena se entrelazaron en un recorrido por historias tradicionales y contemporáneas, con una gran acogida por parte del público.

Fomento de la lectura

El fomento de la lectura entre los más jóvenes fue otro de los ejes fundamentales. Coincidiendo con el Día del Libro Infantil y Juvenil, la biblioteca amplió su colección con nuevas adquisiciones y acogió la visita de alumnado del CEIP Manlia y CCEIP Campo de Borja en jornadas en las que la imaginación y la lectura fueron protagonistas.

Entre las actividades más destacadas: el espectáculo Debajo un telón, que combinó narración, títeres y música, trasladándose al gimnasio escolar para adaptarse a las necesidades técnicas, y la presentación de un álbum ilustrado de Ángel Marquina centrado en ayudar a los más pequeños a comprender y afrontar sus miedos.

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La programación se completó con propuestas musicales como la actuación del dúo Karla & Marcelo, centrada en la música tradicional mexicana, e iniciativas como el club de lectura LeYendo en DiVerso, que celebró el Día del Arte, destacando la creatividad como una forma de expresión accesible a todos. Estas actividades contaron con la colaboración del CEIP Manlia, la residencia San Sebastián, el Centro Ocupacional Comarcal de Agón, la escuela infantil, así como de la Real Sociedad Fotográfica de Zaragoza, reforzando el tejido educativo y asociativo del municipio.