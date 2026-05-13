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FESTEJOS DE LA VIRGEN DE LA PEANA

Borja despide sus fiestas entre música y tradiciones

Los gigantes recorrieron las calles de Borja.

Los gigantes recorrieron las calles de Borja. / SERVICIO ESPECIAL

La Crónica del Campo de Borja

Borja

Las fiestas patronales de Borja, celebradas en honor a la Virgen de la Peana, concluyeron el pasado 4 de mayo tras varios días de intensa actividad y participación ciudadana.

A pesar de que las condiciones meteorológicas no fueron del todo favorables en algunos momentos, el programa festivo pudo desarrollarse prácticamente en su totalidad y con normalidad. Vecinos y visitantes respondieron de forma masiva, llenando calles y plazas en cada uno de los actos organizados.

El calendario incluyó propuestas para todos los públicos, desde conciertos y actuaciones musicales hasta pasacalles con charangas, actividades infantiles, exhibiciones de jotas y eventos culturales tradicionales. La diversidad de la programación permitió que personas de todas las edades pudieran disfrutar de las celebraciones, consolidando el carácter integrador de estas fiestas.

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Un año más, Borja ha logrado convertirse en punto de encuentro y convivencia, reforzando el vínculo entre sus habitantes. Las fiestas en honor a la Virgen de la Peana continúan así siendo uno de los acontecimientos más destacados del calendario local.

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