FESTEJOS DE LA VIRGEN DE LA PEANA
Borja despide sus fiestas entre música y tradiciones
La Crónica del Campo de Borja
Las fiestas patronales de Borja, celebradas en honor a la Virgen de la Peana, concluyeron el pasado 4 de mayo tras varios días de intensa actividad y participación ciudadana.
A pesar de que las condiciones meteorológicas no fueron del todo favorables en algunos momentos, el programa festivo pudo desarrollarse prácticamente en su totalidad y con normalidad. Vecinos y visitantes respondieron de forma masiva, llenando calles y plazas en cada uno de los actos organizados.
El calendario incluyó propuestas para todos los públicos, desde conciertos y actuaciones musicales hasta pasacalles con charangas, actividades infantiles, exhibiciones de jotas y eventos culturales tradicionales. La diversidad de la programación permitió que personas de todas las edades pudieran disfrutar de las celebraciones, consolidando el carácter integrador de estas fiestas.
Un año más, Borja ha logrado convertirse en punto de encuentro y convivencia, reforzando el vínculo entre sus habitantes. Las fiestas en honor a la Virgen de la Peana continúan así siendo uno de los acontecimientos más destacados del calendario local.
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