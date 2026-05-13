SITUADA EN LA PARTIDA DE LOS LLANOS
Borja se incorpora a la red de estaciones de la Aemet
La Crónica del Campo de Borja
Borja ya forma parte de la red de estaciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Aragón tras la inauguración de su nueva estación el pasado 13 de marzo. Esta infraestructura está situada en la partida de Los Llanos e incorpora tecnología de última generación para el seguimiento preciso de las condiciones meteorológicas en la zona.
El nuevo observatorio envía datos en tiempo real sobre variables como la humedad, la precipitación, la temperatura, así como la dirección y velocidad del viento. Esta información está disponible para su consulta pública a través de la página web de Aemet.
La instalación fue visitada por el delegado del Gobierno de España en Aragón, Fernando Beltrán, acompañado por el delegado territorial de Aemet en Aragón, Arcadio Blasco, y el alcalde de Borja, Eduardo Arilla, entre otras autoridades.
Con la incorporación de esta estación en la capital del Campo de Borja, se refuerza la red de observación meteorológica en la comunidad autónoma y se mejora el acceso a la información actualizada y detallada sobre el tiempo en la comarca, lo que permitirá un mejor seguimiento de los fenómenos atmosféricos y su evolución.
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