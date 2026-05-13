VISITA DEL EMBAJADOR EN ESPAÑA
Borja y Japón estrechan lazos culturales
La Crónica del Campo de Borja
Borja vivió el pasado 14 de abril una jornada de marcado carácter institucional y cultural con la visita del embajador de Japón en España, Hiroshi Yamauchi, en el marco de las actividades de intercambio entre ambos países.
La agenda comenzó en las instalaciones de Carsam, ubicadas en el Palacio Nogués, donde el embajador pudo recorrer la exposición de la artista japonesa Kumiko Fujimura. La muestra destaca por la delicadeza y profundidad propias del arte nipón, ofreciendo una aproximación a su sensibilidad estética.
Posteriormente, Yamauchi se trasladó al Ayuntamiento de Borja, donde fue recibido oficialmente por las autoridades locales. Durante el acto institucional, el embajador firmó en el Libro de Oro en el Salón de Reyes, dejando constancia de su visita.
La jornada concluyó en la Casa de las Conchas con la inauguración de un taller de arte sumi-e, impartido por la propia Fujimura. Esta actividad marcó el comienzo de la Semana Cultural de Japón en Borja, una iniciativa que busca acercar la cultura japonesa a la ciudadanía.
En el encuentro también participaron la subdelegada del Gobierno en Zaragoza, Noelia Herrero Arenas; el alcalde de Borja, Eduardo Arilla; la primera teniente de alcalde, Marimar Arcos; el segundo teniente de alcalde, Aitor Tabuenca; así como miembros de la corporación municipal y representantes de Carsam Asesores.
La visita institucional refuerza los vínculos culturales entre España y Japón y consolida a la ciudad de Borja como un espacio de referencia para el intercambio artístico y cultural.
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