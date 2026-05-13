Borja, pionera en transformar la atención primaria desde el territorio

La sede de la Comarca Campo de Borja acogió, el pasado 27 de marzo, la jornada de presentación del proyecto europeo SAM (Social Assets Mapping), una iniciativa del programa Interreg Sudoe orientada a integrar los determinantes sociales de la salud y los activos comunitarios en la atención sanitaria primaria mediante el desarrollo de un Gemelo Digital Inteligente.

En Aragón, el proyecto se desarrolla con la participación de la Universidad de Zaragoza y el Instituto de Investigación Sanitaria Aragón (IIS Aragón), en colaboración con el Servicio Aragonés de Salud. Esta colaboración ha sido clave para establecer la conexión con el ámbito sanitario y facilitar el despliegue del proyecto en la Zona Básica de Salud de Borja.

La prescripción social, que es una de las medidas que impulsa este proyecto europeo, permite que, ante problemas de salud, el profesional de Atención Primaria conecte al usuario con recursos comunitarios que mejoran su salud. Por ejemplo, ante una situación de ansiedad leve o aislamiento se puede «prescribir» al paciente participar en grupos de caminatas, talleres de relajación, contactar asociaciones vecinales o utilizar otras actividades del entorno. Aragón ya aplica este enfoque de forma estructurada, con una guía basada en evidencia científica que orienta qué «activo» recomendar en cada caso.

Pero la investigación da un paso más con el desarrollo del Gemelo Digital Inteligente que permitirá visualizar en tiempo real factores sociales, ambientales y comunitarios que influyen en la salud.

Este modelo supone un cambio de paradigma: pasar de un sistema centrado en la enfermedad a otro que incorpora los determinantes sociales de la salud y los activos comunitarios -parques, asociaciones, equipamientos culturales o sociales- como parte de la respuesta asistencial. En esta línea, Aragón vuelve a situarse a la vanguardia de la innovación sociosanitaria con los avances del proyecto SAM, que reúne a 25 socios de España, Francia y Portugal para transformar la Atención Primaria integrando estos determinantes en la práctica clínica diaria.

En el territorio aragonés, Borja es epicentro europeo de la innovación sociosanitaria y por ello se convirtió en sede de la presentación de este proyecto. Las investigadoras María Zúñiga (Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Ambientales de Aragón-Universidad de Zaragoza) y Emilia Vargas (IIS Aragón) presentaron esta iniciativa que refuerza la coordinación entre los ámbitos sanitario, social y local.

La jornada se inició con la inauguración institucional por parte de Nuria Gayan, directora general de Salud Pública; Isabel Arnas; subdirectora de la Gerencia Única de Atención Primaria; y María Pilar Echeverría, directora de Servicios Sociales de la Comarca Campo de Borja. A continuación, Belén Benedé presentó la Estrategia de Atención Comunitaria en Atención Primaria en Aragón y su concreción en la recomendación de activos para la salud en la Zona Básica de Salud de Borja. Seguidamente, las geógrafas Zúñiga y Vargas, investigadoras del proyecto en Aragón e integrantes del Grupo de Estudios en Ordenación del Territorio (GEOT), presentaron la iniciativa SAM. La sesión concluyó con un turno de preguntas y debate en el que participaron distintos agentes del ámbito sanitario, social y municipal.

El proyecto ‘SAM’: objetivos y enfoque

El proyecto SAM tiene como objetivo impulsar la innovación sociosanitaria mediante el desarrollo de un Gemelo Digital Inteligente, una herramienta que permite cuantificar los determinantes sociales de la salud y mapear los activos para la salud en el territorio. Asimismo, pone en valor el patrimonio territorial y los servicios locales como activos para la salud, promoviendo el bienestar y la salud comunitaria desde un enfoque integrado.

En este sentido, el proyecto avanza hacia un modelo de atención más preventivo, comunitario y basado en el territorio, reforzando la coordinación entre los ámbitos sanitario, social y local, y facilitando la toma de decisiones tanto en la práctica clínica como en las políticas públicas.

Además, el proyecto contempla el refuerzo del tejido comunitario, la promoción de la participación ciudadana y el apoyo a la toma de decisiones públicas mediante información territorializada, contribuyendo a priorizar intervenciones y mejorar la planificación sanitaria. La jornada permitió también generar un espacio de diálogo entre profesionales sanitarios, administraciones públicas y agentes del territorio, sentando las bases para el desarrollo del proyecto en la Zona Básica de Salud durante los próximos años.

La Comarca Campo de Borja, representada

La Zona Básica de Salud corresponde casi totalmente con la Comarca de Campo de Borja, que estuvo representada por su presidenta María Eugenia Coloma; junto con María Pilar Echeverría, directora de Servicios Sociales; Alfonso Navarro, consejero comarcal; y Susana Gil y Esther Guillén, técnicas de Juventud y Cultura, respectivamente.

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También participaron en el encuentro representantes de diferentes ayuntamientos de la comarca, como los alcaldes de Alberite de San Juan, Manuel Alcega; Bisimbre, Pedro Royo; Magallón, Esteban Lagota; y el teniente de alcalde de Borja, Aitor Tabuenca; y el concejal de Tabuenca, Sergio Sisamón; así como profesionales de medicina y enfermería de la Zona Básica de Salud de Borja, incluyendo a Emilia Vargas, investigadora principal del proyecto en IIS Aragón.

Impacto en la comarca La implementación de SAM en la comarca supone una oportunidad para avanzar hacia un modelo de salud más preventivo, participativo y basado en el territorio. Entre sus principales beneficios destacan: • La mejora de la atención sanitaria mediante intervenciones más personalizadas. • La integración de recursos comunitarios en la práctica clínica diaria. • El refuerzo de la coordinación entre agentes sanitarios, sociales y locales. • La promoción de estilos de vida saludables y del envejecimiento activo. • El posicionamiento de la Zona Básica de Salud de Borja como referente en innovación sociosanitaria a nivel europeo.