Campo de Borja presume de talento deportivo

El Espacio Ibercaja Xplora de Zaragoza es escenario en mayo del ciclo de encuentros Conversaciones con Talento, una propuesta que pone en valor la huella del deporte en el Campo de Borja a través de tres sesiones que reunirán a destacadas figuras del ámbito deportivo vinculadas a este territorio.

El ciclo, dirigido y conducido por Fernando Arcega, ex jugador del CAI Zaragoza y plata en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, plantea un formato cercano, dinámico y humano, en el que diversas voces compartirán experiencias, aprendizajes y reflexiones sobre el impacto del deporte como motor de desarrollo personal y colectivo. Las sesiones tendrán lugar los días 6, 13 y 20 de mayo, a las 19.00 horas. Bajo el hilo conductor del deporte como elemento de identidad y comunidad, el programa se estructura en tres encuentros temáticos.

‘El origen’

La sesión inaugural del 6 de mayo abordó los comienzos y trayectorias de referentes del atletismo aragonés. Participaron Pedro Pablo Fernández Ruiz (atleta olímpico, destacado en decatlón y pruebas técnicas), y Luis María Garriga (doble olímpico y figura clave del salto de altura en España).

‘Cuna de atletas’

La sesión del miércoles 13 de mayo pondrá el foco en la tradición atlética del Campo de Borja y su capacidad para generar talento. Participarán los hermanos Carlos y Roberto García (olímpicos y referentes del atletismo aragonés), Carlos Berlanga (velocista destacado del panorama aragonés, especializado en pruebas de velocidad) y Luisa Larraga (figura clave del atletismo español, plusmarquista aragonesa en varias distancias).

‘El partido de las estrellas’

El ciclo concluirá el miércoles 20 con una sesión dedicada a los deportes de mayor proyección mediática. Participarán César Laínez (exjugador del Real Zaragoza y referente del fútbol aragonés), José Ángel Arcega (exjugador internacional con la selección española de baloncesto y figura relevante del deporte aragonés) e Irene La Huerta (capitana del Basket Leganés).

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Conversaciones con Talento se presenta como una oportunidad única para acercarse, desde una perspectiva íntima y reflexiva, a las historias de quienes han marcado la diferencia a través del deporte, reforzando el valor del territorio y el talento local. En palabras de Fernando Arcega, el Campo de Borja «es una tierra que ha forjado un carácter especial en sus deportistas, enseñándoles a competir con fuerza, constancia y determinación». La asistencia a las sesiones es gratuita, previa inscripción en la web de Ibercaja Xplora.