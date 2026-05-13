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PLAN ‘BORJA +ACCESIBLE’

La Casa de las Conchas mejora su accesibilidad y seguridad

Acceso al interior sin barreras arquitectónicas.

Acceso al interior sin barreras arquitectónicas. / SERVICIO ESPECIAL

La Crónica del Campo de Borja

Borja

La Casa de las Conchas de Borja continúa avanzando en la mejora de su accesibilidad con una nueva intervención orientada a facilitar el acceso al edificio y reforzar la seguridad de sus instalaciones. En esta última actuación, el antiguo pozo ha sido cubierto mediante una estructura de mayor amplitud y resistencia, diseñada con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad del espacio y, al mismo tiempo, optimizar la entrada al inmueble.

Dentro del plan Borja +accesible, esta ampliación permite ahora el acceso de vehículos eléctricos adaptados, lo que supone una mejora significativa en la movilidad de las personas con necesidades especiales. Gracias a esta intervención, se facilita un acceso más cómodo y directo al interior del edificio y al ascensor, permitiendo la llegada a la primera planta sin barreras arquitectónicas.

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Con esta actuación, el Ayuntamiento de Borja da un nuevo paso en su compromiso por la creación de entornos más inclusivos, funcionales y adaptados a todas las personas.

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