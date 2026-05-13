FINALIZADA LA REFORMA
La Casa Meler de Borja ya es un espacio de referencia para asociaciones
La Crónica del Campo de Borja
El Ayuntamiento de Borja ha realizado en los últimos años diversas actuaciones para la mejora integral de Casa Meler, inmueble municipal donado por la familia Meler. Los trabajos, desarrollados entre 2024 y 2025, han permitido modernizar y adaptar el edificio a las necesidades actuales.
Entre las principales intervenciones destaca la renovación de los tejados, con una inversión de 48.339 euros financiada con fondos propios. También se han llevado a cabo trabajos de reorganización de espacios interiores y bajada de techos para mejorar su funcionalidad.
Además, durante este año se han realizado mejoras en iluminación led, pintura y acondicionamiento de distintas estancias, dejando el inmueble preparado para su uso por asociaciones locales.
Hoy, la Casa Meler acoge nuevas sedes de las cofradías de San Juan Evangelista, San Sebastián y la Verónica, consolidándose como un espacio de referencia para la actividad social y cultural del municipio. Estas actuaciones forman parte de un plan global para conservar y poner en valor el edificio.
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