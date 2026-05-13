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ERMITA DE SAN MIGUEL DE TABUENCA

Comienzan las obras de renovación de la cubierta

La ermita, uno de los lugares más emblemáticos del pueblo.

La ermita, uno de los lugares más emblemáticos del pueblo. / SERVICIO ESPECIAL

La Crónica del Campo de Borja

Tabuenca

La ermita de San Miguel, uno de los lugares más queridos y emblemáticos para los vecinos de Tabuenca, está siendo objeto de importantes trabajos de renovación y mejora de su cubierta. Esta actuación permitirá conservar en mejores condiciones un edificio muy ligado a las tradiciones y celebraciones del municipio, especialmente al popular Domingo de Los Pasteles, jornada muy esperada cada año por los tabuenquinos.

Las obras se están llevando a cabo gracias a dos líneas de subvención procedentes de la Diputación de Zaragoza, correspondientes al PLUS y al programa de bienes municipales. Con ello, el ayuntamiento continúa apostando por la conservación del patrimonio local y por el mantenimiento de espacios tan significativos para la vida social y cultural del pueblo.

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