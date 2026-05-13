Comienzan las obras de renovación de la cubierta

La ermita de San Miguel, uno de los lugares más queridos y emblemáticos para los vecinos de Tabuenca, está siendo objeto de importantes trabajos de renovación y mejora de su cubierta. Esta actuación permitirá conservar en mejores condiciones un edificio muy ligado a las tradiciones y celebraciones del municipio, especialmente al popular Domingo de Los Pasteles, jornada muy esperada cada año por los tabuenquinos.

Las obras se están llevando a cabo gracias a dos líneas de subvención procedentes de la Diputación de Zaragoza, correspondientes al PLUS y al programa de bienes municipales. Con ello, el ayuntamiento continúa apostando por la conservación del patrimonio local y por el mantenimiento de espacios tan significativos para la vida social y cultural del pueblo.