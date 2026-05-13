RENOVACIÓN DE CARTELES EN TABUENCA
El consistorio mejora la señalización de caminos
La Crónica del Campo de Borja
La corporación municipal de Tabuenca ha llevado a cabo la recolocación y reparación de varios carteles informativos situados en algunos de los caminos más transitados del término municipal. Estos trabajos han sido posible gracias a la colaboración altruista de dos voluntarios de la localidad, cuya implicación ha permitido mejorar la señalización y facilitar la orientación de vecinos y visitantes, y de senderistas que recorren habitualmente el entorno natural del municipio.
Desde el Ayuntamiento de Tabuenca destacan que esta actuación continuará desarrollándose de manera progresiva y que, poco a poco, apuntan desde el consistorio, se seguirán instalando y restaurando más carteles en distintos puntos del término.
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