El consistorio mejora la señalización de caminos

La corporación municipal de Tabuenca ha llevado a cabo la recolocación y reparación de varios carteles informativos situados en algunos de los caminos más transitados del término municipal. Estos trabajos han sido posible gracias a la colaboración altruista de dos voluntarios de la localidad, cuya implicación ha permitido mejorar la señalización y facilitar la orientación de vecinos y visitantes, y de senderistas que recorren habitualmente el entorno natural del municipio.

Desde el Ayuntamiento de Tabuenca destacan que esta actuación continuará desarrollándose de manera progresiva y que, poco a poco, apuntan desde el consistorio, se seguirán instalando y restaurando más carteles en distintos puntos del término.