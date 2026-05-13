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COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL DE BORJA

El consistorio renueva las pistas de tenis

Las pistas de tenis lucen nuevo pavimento, césped, oficinas e iluminación.

Las pistas de tenis lucen nuevo pavimento, césped, oficinas e iluminación. / SERVICIO ESPECIAL

La Crónica del Campo de Borja

Borja

El Ayuntamiento de Borja sigue avanzando en la modernización de sus instalaciones deportivas con mejoras recientes en las pistas de tenis del Complejo Deportivo Municipal para ofrecer un mejor servicio a los usuarios. Las actuaciones han incluido la renovación completa del pavimento con nuevo césped artificial, mejorando el rendimiento y la seguridad, así como la sustitución de focos y la mejora de la iluminación para aumentar la visibilidad y la eficiencia energética. Además, se ha instalado un nuevo módulo para oficina y almacén con el fin de optimizar la gestión y el mantenimiento del complejo deportivo.

Las obras, ejecutadas en varias fases ya finalizadas, han supuesto una inversión superior a 80.000 euros. Con estas mejoras, el Ayuntamiento de Borja refuerza su apuesta por el deporte y por ofrecer espacios adecuados para la práctica deportiva en óptimas condiciones.

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