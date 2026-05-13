CRA LAS VIÑAS
Cuentos y aventuras en la Biblioteca de Fuendejalón
La Crónica del Campo de Borja
El alumnado del CRA Las Viñas visitó el 21 de abril la biblioteca municipal en dos grupos. Se trató de una actividad guiada en la que el alumnado conoció la historia, las instalaciones, funcionamiento y recursos del centro. Con el objetivo de familiarizar a los niños con el uso de la biblioteca, promover su autonomía y despertar el interés por la lectura.
La bibliotecaria Raquel Tolosa combinó la explicación con la búsqueda de libros y otras actividades lúdicas. Explicó cómo se hacía el carnet de socio y el préstamo inicial y eligió la lectura de dos cuentos (Los tres cerditos y Como mola tu escoba), en el que participaron todos los niños y niñas con gestos, sonidos, incluso saliendo a leer algún personaje.
La visita fue muy amena, instructiva y entretenida. Sirvió para animar a los pequeños exploradores a seguir descubriendo cuentos y aventuras en su casa y en la biblioteca y se insistió en la idea de que la biblioteca es un lugar donde se pueden descubrir nuevos mundos, utilizar la imaginación y convertirse en un gran lector. En los libros siempre hay aventuras mágicas esperando.
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