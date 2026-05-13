PARA NIÑOS DE 6 A 12 AÑOS
Cuentos y talleres para despertar la animación lectora en Fuendejalón
La Crónica del Campo de Borja
El servicio de Cultura de la Comarca Campo de Borja en colaboración con las bibliotecas y ayuntamientos diseñaron una programación de actividades de animación a la lectura para niños y niñas de 6 a 12 años. Fueron tres las actividades en cada municipio, entre los meses de marzo y abril.
El proyecto creativo Mundo Monín acercó el jueves 12 de marzo La selva de los cuentos. La biblioteca se convirtió en una selva muy peculiar llena de historias y aventuras, con un montón de animales: monos traviesos, serpientes misteriosas, elefantes gigantes, leones valientes y jirafas curiosas para hacernos pensar en lo importante que es respetar el mundo natural en que vivimos y divertirnos aprendiendo.
El jueves 26, la actividad Cuentos de bolsillo (Mundo Monín) permitió que los más pequeños pudiesen diseñar sus propios cuadernos en los que poder escribir una historia. Realizaron portadas muy creativas elaboradas con recortes y dibujos.
Y el jueves 16 de abril, Irene (Mundo Monín) narró con los Cuentos del Aragón medieval historias y leyendas aragonesas, utilizando marionetas para dar vida a los personajes, trasladándoles a la época medieval y enseñándoles como se vivía entonces. Un taller de lectura y cuentacuentos muy bien ambientado y con pinturas y leyendas que les encantaron.
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