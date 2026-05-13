PREMIOS DE LA MÚSICA ARAGONESA
Eli Lovis, artista con raíces ainzoneras, premio a la Mayor Proyección
La Crónica del Campo de Borja
Eli Lovis, joven artista con raíces ainzoneras, ganó el premio a la Mayor Proyección en los 27º Premios de la Música Aragonesa 2026, en la gala celebrada el 18 de abril en Monzón. Es el galardón más querido por la organización y se vota popularmente. En esta ocasión, lo recogió Eli Lovis y su rock desenfadado e irreverente. En la gala también fueron premiados el grupo Biella Nuei, Pirineos Sur, Macaco, Eugenia Boix y Pilar Almalé, entre otros.
Eli Lovis es un proyecto de rock alternativo dirigido por Lucía Quintana, una joven cantante y compositora zaragozana que ya ha demostrado su talento en la escena aragonesa. Su música es una mezcla de poesía y fuerza, y su directo es conocido por ser enérgico y apasionado. Este premio es un reconocimiento a su dedicación y esfuerzo, y seguro que la impulsará a seguir creando música innovadora y emocionante.
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