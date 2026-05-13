El encuentro de músicos cumple sus bodas de plata

Magallón acogerá del 30 de junio al 2 de julio el XXV Encuentro de Jóvenes Músicos Villa de Magallón, una propuesta formativa que celebra este año su 25 aniversario consolidada como una de las citas musicales juveniles más veteranas de Aragón.

Organizado por la Asociación Orquesta Escuela Zaragoza con el apoyo del Ayuntamiento de Magallón, el encuentro está dirigido a jóvenes de entre 12 y 23 años y combina formación instrumental, práctica orquestal y convivencia en un entorno rural.

Ensayos y actividades

El programa incluye ensayos por secciones, trabajo de orquesta completa y actividades complementarias, con un enfoque pedagógico basado en la práctica colectiva.

El curso tiene un máximo de 63 plazas con alojamiento, que en la pasada edición se completaron en su totalidad, generando además una lista de espera de más de 20 personas. Según explica Kira Rivarés, directora artística del proyecto, «este encuentro es una oportunidad para que jóvenes músicos desarrollen su formación en un contexto intensivo, combinando el aprendizaje artístico con la convivencia y trabajo en equipo».

Noticias relacionadas

Este encuentro se inspira en la metodología de El Sistema y mantiene vínculos con El Sistema Europe, formando parte de una red internacional de proyectos educativos musicales centrados en la práctica orquestal. Con esta trayectoria de 25 años, el Encuentro de Jóvenes Músicos Villa de Magallón se mantiene como una iniciativa que combina formación musical, convivencia y desarrollo personal en el ámbito juvenil.