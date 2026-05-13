La Escuela de Jota de Tabuenca lleva su talento a Aniñón

La Escuela Municipal de Jota de Tabuenca participó el 19 de abril en la XII Concentración de Jota celebrada en Aniñón, una cita cultural que reunió a más de diez asociaciones y escuelas llegadas de distintos puntos de Aragón.

La jornada transcurrió en un ambiente de convivencia y tradición, poniendo en valor el folclore aragonés, una de las señas de identidad más importantes de nuestra tierra. Los participantes ofrecieron actuaciones llenas de sentimiento y orgullo por las raíces culturales aragonesas, despertando el aplauso y la admiración del público.

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Además de las actuaciones, el encuentro sirvió para fortalecer lazos entre municipios mediante el tradicional intercambio de obsequios entre las agrupaciones participantes, fomentando así la amistad, la colaboración y las buenas relaciones entre pueblos vecinos.