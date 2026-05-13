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CONCENTRACIÓN DE JOTA

La Escuela de Jota de Tabuenca lleva su talento a Aniñón

La concentración de jota contó con la participación de la escuela de Tabuenca.

La concentración de jota contó con la participación de la escuela de Tabuenca. / SERVICIO ESPECIAL

La Crónica del Campo de Borja

Tabuenca

La Escuela Municipal de Jota de Tabuenca participó el 19 de abril en la XII Concentración de Jota celebrada en Aniñón, una cita cultural que reunió a más de diez asociaciones y escuelas llegadas de distintos puntos de Aragón.

La jornada transcurrió en un ambiente de convivencia y tradición, poniendo en valor el folclore aragonés, una de las señas de identidad más importantes de nuestra tierra. Los participantes ofrecieron actuaciones llenas de sentimiento y orgullo por las raíces culturales aragonesas, despertando el aplauso y la admiración del público.

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Además de las actuaciones, el encuentro sirvió para fortalecer lazos entre municipios mediante el tradicional intercambio de obsequios entre las agrupaciones participantes, fomentando así la amistad, la colaboración y las buenas relaciones entre pueblos vecinos.

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