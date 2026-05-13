USO SEGURO DE LAS HERRAMIENTAS DIGITALES
La Experiencia Incibe acerca la ciberseguridad a Borja
La Crónica del Campo de Borja
El auditorio municipal de Borja acogió los días 12 y 13 de marzo la Experiencia Incibe, una iniciativa destinada a acercar la ciberseguridad a la población a través de un enfoque práctico, dinámico y accesible para personas de todas las edades. El acto contó con la presencia de la subdelegada del Gobierno en Zaragoza, Noelia Herrero, así como del teniente coronel de la Guardia Civil en la provincia, Óscar Vergara. Ambos, junto al alcalde de Borja, Eduardo Arilla, y el teniente de alcalde, Aitor Tabuenca, recorrieron las distintas actividades programadas, participando de primera mano en esta propuesta interactiva.
La Experiencia Incibe ofrece a los asistentes la posibilidad de conocer los principales riesgos del entorno digital, aprender a proteger su información personal en internet y adquirir hábitos seguros en el uso cotidiano de la tecnología. La iniciativa se enmarca en los esfuerzos por fomentar una mayor concienciación en materia de ciberseguridad entre la ciudadanía.
Con este tipo de acciones, Borja se suma a la promoción de un uso responsable y seguro de las herramientas digitales, cada vez más presentes en la vida diaria.
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