BIBLIOTECAS Y CENTROS DE OCIO
Finaliza con éxito la ‘Biblioteca Viajera’ en el Campo de Borja
La Crónica del Campo de Borja
La Biblioteca Viajera ha concluido el ciclo de actividades programadas entre los meses de marzo, abril y mayo con un total de 34 propuestas desarrolladas en las bibliotecas públicas municipales y centros de ocio de Ainzón, Borja, Fuendejalón, Fréscano, Maleján, Mallén y Magallón.
Esta iniciativa, dirigida a menores de entre 6 y 12 años, tiene como principal objetivo fomentar la lectura infantil y promover el hábito de asistencia a la biblioteca pública como una alternativa de ocio saludable. Todas las actividades tienen carácter gratuito y han apostado por una programación multidisciplinar que ha incluido talleres creativos, teatro, ilustración, ciencia, narración de historias y otras propuestas culturales adaptadas al público infantil.
El balance de esta edición ha sido muy positivo, señalan desde la Comarca Campo de Borja, tanto por la participación de los niños y niñas como por la implicación de los profesionales y bibliotecarias que han hecho posible el desarrollo del programa en los distintos municipios de la comarca.
Desde la organización se ha querido agradecer especialmente la colaboración y dedicación de los profesionales Ruth Pinsueño, Irene Bujedo y Luis Orús, así como el compromiso de las bibliotecarias de la Comarca Campo de Borja con la divulgación de la lectura y la cultura en el medio rural.
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