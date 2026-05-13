Finaliza con éxito la ‘Biblioteca Viajera’ en el Campo de Borja

La Biblioteca Viajera ha concluido el ciclo de actividades programadas entre los meses de marzo, abril y mayo con un total de 34 propuestas desarrolladas en las bibliotecas públicas municipales y centros de ocio de Ainzón, Borja, Fuendejalón, Fréscano, Maleján, Mallén y Magallón.

Esta iniciativa, dirigida a menores de entre 6 y 12 años, tiene como principal objetivo fomentar la lectura infantil y promover el hábito de asistencia a la biblioteca pública como una alternativa de ocio saludable. Todas las actividades tienen carácter gratuito y han apostado por una programación multidisciplinar que ha incluido talleres creativos, teatro, ilustración, ciencia, narración de historias y otras propuestas culturales adaptadas al público infantil.

El balance de esta edición ha sido muy positivo, señalan desde la Comarca Campo de Borja, tanto por la participación de los niños y niñas como por la implicación de los profesionales y bibliotecarias que han hecho posible el desarrollo del programa en los distintos municipios de la comarca.

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Desde la organización se ha querido agradecer especialmente la colaboración y dedicación de los profesionales Ruth Pinsueño, Irene Bujedo y Luis Orús, así como el compromiso de las bibliotecarias de la Comarca Campo de Borja con la divulgación de la lectura y la cultura en el medio rural.