Fréscano estrena electrocardiógrafo

El Ayuntamiento de Fréscano acaba de adquirir un electrocardiógrafo profesional para la consulta del médico y enfermera de Fréscano. La adquisición de este equipo evita que los vecinos tengan que desplazarse hasta Borja o incluso más lejos para hacerse un electro. El alcalde, Jorge Cuartero, destaca que era un equipo muy demandado por los vecinos, sobre todo, por la gente mayor y evitar así su traslado fuera del municipio. Además, el ayuntamiento también ha adquirido una nueva camilla hidráulica que facilita la atención a los ciudadanos de Fréscano.

El consultorio de Fréscano cuenta desde hace un mes con un electrocardiógrafo profesional para su uso por parte del médico y la enfermera que atienden semanalmente a los vecinos de Fréscano. Desde el Ayuntamiento se buscó un modelo consensuado con los profesionales médicos y sanitarios para optimizar su uso y aprovechamiento. Este equipo era demandado por los vecinos: «Las familias de las personas mayores llevaban tiempo pidiéndolo para evitar tener que desplazarlos a otros sitios para hacerles el electro», indica el alcalde. De esta forma, evitan el desplazamiento y en menos de un minuto ya tienen el cardiograma para su análisis por parte del equipo médico o de enfermería. Además, desde el Ayuntamiento se ha renovado la camilla del área de enfermería por una moderna e hidráulica que facilita la atención al vecino. «Desde el consistorio queremos que los vecinos sean atendidos de la manera más cómoda posible, así como para los profesionales que les atienden», resalta Cuartero.

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Además, desde el Consistorio están trabajando para adquirir también un Desfibrilador Externo Automático (DEA), así como organizar cursos de primeros auxilios y RCP.