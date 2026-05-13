CARRERA PEDESTRE DE LARGA DISTANCIA
Fuendejalón, exigente parada de la Vía Aragón
La Crónica del Campo de Borja
Fuendejalón acogió el pasado miércoles 30 de abril una de las etapas de la Vía Aragón 2026, una exigente carrera pedestre de larga distancia que recorre parte del noreste peninsular siguiendo el trazado de las primeras etapas de la histórica TransEspaña, cuya próxima edición completa está prevista para 2027.
La Vía Aragón cuenta con un recorrido total de 425 kilómetros, distribuidos en siete etapas, desde la localidad de Urdos, en Francia, hasta Puente de Vadillos, en España. La prueba se desarrolla principalmente en territorio aragonés y parcialmente en Castilla La Mancha, atravesando municipios y paisajes de gran valor natural y cultural.
Las etapas de la edición 2026 son Urdos, Jaca, Ayerbe, Castejón de Valdejasa, Fuendejalón, Calatayud, Molina de Aragón y Puente de Vadillos. Los participantes afrontan una media aproximada de 60 kilómetros diarios, en una competición marcada por la resistencia, el esfuerzo y la convivencia entre corredores.
La carrera reúne a alrededor de 25 participantes internacionales, con edades comprendidas entre los 50 y los 70 años, consolidándose como una experiencia deportiva y humana de gran exigencia y atractivo para los aficionados al ultra-fondo.
Fuendejalón, situado en la comarca del Campo de Borja, se convirtió en uno de los puntos destacados del recorrido, ofreciendo a corredores y organización un entorno privilegiado rodeado de viñedos, paisaje rural y tradición vitivinícola. La localidad brindó una cálida acogida a los participantes, reflejando el carácter hospitalario de sus vecinos y su implicación con las actividades deportivas y culturales.
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